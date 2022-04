Jurečka na sjezdu apeloval na spolupráci strany se seniory a partnerství s Německem

— Autor: ČTK

Předseda KDU-ČSL Marian Jurečka na stranickém sjezdu v Ostravě apeloval na větší spolupráci strany se seniory. V projevu také uvedl, že by Česká republika měla navázat úzké strategické spojenectví s Německem. Vicepremiér a ministr práce a sociálních věcí též považuje za důležité vytvořit strategický plán, jak během tří až pěti let ukončit závislost na Rusku, co se týče energií či surovin.