Premiér Andrej Babiš není jediný politik, který na facebooku zveřejňuje svá pravidelná hlášení. Statusy o svém rezortu píše například také ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. Ve svém posledním příspěvku se věnuje mimo jiné rozpočtu i možnému navýšení věku odchodu do důchodu.

Právě vyjednávání o rozpočtu s ministryní financí Alenou Schillerovou bylo podle slov Maláčové velmi obtížné. „Bylo to náročné, ale snažila jsem se pojmout svůj úděl profesionálně. Paní Schillerové jsem říkala, že musí přestat vyprávět ty lži, že ČSSD nešetří. Těch požadovaných 11 miliard nebyl nějaký nadhodnocený požadavek, Ministerstvo financí nám přislíbilo 8 miliard, což jsou ¾,“ připomíná sociální demokratka.

„Nejlepší zpráva je ale, že se nám podařilo vyjednat peníze na vyšší důchody, příspěvek na péči, navýšení rodičovské a i sociální služby. Velkou radost mám i z toho, že příští rok půjde opět půlmiliarda do výstavby domovů pro seniory. Všechny dotace pro obce, na podporu rodin a seniory zůstanou zachovány,“ raduje se ministryně práce.

Částka na sociální služby ale podle ní ještě není konečná, protože bude navýšena dle výsledku jednání o platech ve veřejné sféře a také dle pozměňovacích návrhů ve Sněmovně. „Protože jsem dostala zhruba ¾ peněz, které jsem požadovala, něco budeme muset odložit či realizovat v menším rozsahu. Nebude se třeba stavět nová budova Úřadu práce v Olomouci anebo rekonstruovat budova v Pardubicích, zpomalí se digitalizace na České správě sociálního zabezpečení,“ vysvětluje.

Kromě rozpočtu se ale věnuje také dalšímu palčivému tématu - navýšení věku odchodu do důchodu. „Zaznamenala jsem tento týden opět nápady některých pravicových politiků a liberálních ekonomů, že by se na pozadí stárnutí populace měly zvyšovat soukromé vklady do penzijního systému a oddalovat věk odchodu do důchodu. K tomu jasně říkám, že za klíčový pokládám první, průběžný pilíř, podporuji dobrovolné spoření zaměstnavatelů i fyzických osob, ale příčí se mi, aby lidé povinně utápěli prachy v nestabilních soukromých fondech, kterým tolik fandily konzervativní vlády,“ píše Maláčová.

Stejně tak vůbec nechce slyšet o zvyšování věku pro odchod do důchodu. „Naopak chceme, aby si senioři mohli užít stáří klidné a spokojené. Aby tomu tak mohlo být, musí stát například napomáhat pestrým projektům pečovatelských služeb, ale také si všímat problémů seniorů s bydlením. Jen v nájemních bytech jich u nás žije 216 tisíc, přitom asi 180 tisíc z nich platí tržní nájemné. Asi je vám jasné, jak velký problém to pro mnohé z nich je,“ zdůraznila Jana Maláčová.