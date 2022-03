Lipavský s litevským protějškem odsoudil ruskou agresi a podpořil vstup Ukrajiny do EU

"Ruský a běloruský režim zaútočily na demokracii jako takovou, na základy našeho právního a svobodného státu," uvedl šéf české diplomacie. Landsbergis poznamenal, že Litva a ČR jsou mezi zeměmi, které Ukrajině pomáhají nejvíce a prakticky. "Posílají zbraně, zbraňové systémy, různé vybavení, které pomáhají zastavit nebo alespoň zpomalit ruský postup," řekl.

Další evropští partneři a Severoatlantická aliance (NATO) by podle litevského ministra měli dělat ještě více na pomoc zemi napadené Ruskem. "Je třeba nepolevovat v sankcích a celkovém izolování Ruska," doplnil. Podle Landsbergise se některé světové státy ještě jasně nevyjádřily, na jaké straně stojí.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na konci února podal žádost o přijetí své země do EU. ČR i Litva vstup Ukrajiny do bloku podporují. "Musíme udělat vše pro to, aby i některé státy, které jsou třeba zdrženlivější, tyto evropské ambice Ukrajiny podporovaly," řekl Lipavský. Podle Landsbergise je třeba i vytvořit skupinu expertů, kteří Ukrajině v tomto ohledu pomůžou.

Lipavský také připomněl, že čeští stíhači převezmou od začátku dubna do konce července dohled nad vzdušným prostorem Litvy. Do mise bude nasazeno pět stíhacích letadel JAS-39 Gripen a do 95 vojáků. Mise Air Policing, která poskytuje ochranu vzdušného prostoru státům NATO bez vlastního nadzvukového letectva, se česká armáda zúčastní posedmé. V Pobaltí budou čeští stíhači hlídat počtvrté.

Ministři ocenili úzké partnerství mezi zeměmi. Vzájemně si podle Lipavského pomohly v souvislosti s vrbětickou kauzou nebo poté, co "Putinův a Lukašenkův režim uměle vyvolaly migrační krizi na hranicích s Litvou".