MPSV chystá novou komisi, má najít budoucí model financování dlouhodobé péče

Novinářům to dnes řekla náměstkyně ministerstva práce Zuzana Jentschke Stöcklová (ČSSD). Výdaje na péči kvůli stárnutí výrazně rostou. Služeb je navíc nedostatek.

Rozpočet musí kopírovat ekonomiku a sledovat nejnutnější potřeby lidí. Na MPSV chceme ušetřit 80 mil. Naopak chceme investovat do sociálních služeb (přidat personálu a investovat do výstavby domovů pro seniory) a přídavků na děti pro pracující rodiny s dětmi a samoživitelky. — Jana Maláčová (@JMalacova) September 22, 2020

"Ministerstvo práce chce udělat od ledna komisi podobnou důchodové, která by se měla domluvit na řešení, jak se budou do budoucna financovat sociální služby. Systém je v současné době neudržitelný. Všichni si to uvědomujeme. Pokud bude shoda, tak by nová vláda mohla začít pracovat na změně legislativy," uvedla náměstkyně.

Život v Česku se prodlužuje. Podle demografů je největší změnou přibývání lidí ve vysokém věku. V zemi na konci loňska žilo podle údajů Českého statistického úřadu přes 64.000 lidí nad 90 let, v roce 2010 jich bylo 32.800. Osob nad 80 let bylo na konci loňska 441.100, v roce 2010 pak 386.500.

Komise by měla debatovat o podílu státu, krajů a obcí i klientů na financování. Jednou z možností by mohlo být případné veřejné pojištění na dlouhodobou péči. Dalším zdrojem by mohlo být přesměrování části peněz z jiného pojištění či z daní, upřesnila náměstkyně.

Asociace poskytovatelů sociálních služeb připravila studii o dlouhodobém pojištění. Propočítala několik variant. Zaměřila se na veřejný fond či na veřejné dobrovolné pojištění dlouhodobé péče. "Nebudeme nic preferovat. Chceme jen vyložit karty," uvedl spoluautor studie Martin Potůček. Podle něj by ale bylo ideální, kdyby pojištění dlouhodobé péče bylo "dalším pilířem důchodového systému".

V Česku se odvádí zdravotní a sociální pojištění. Důchodový systém se skládá z veřejného pilíře a ze soukromého spoření. Podle expertů není beze změn udržitelný. O návrhu reformy penzí jednalo několik komisí, zatím bez výsledku. Premiér Andrej Babiš (ANO) před pár dny řekl, že jeho vláda penzijní reformu připravit nejspíš nestihne. Babišův kabinet reformu důchodů přitom uvedl ve svém programu jako první ze šesti hlavních priorit. V textu napsal, že chce v důchodové reformě "konkrétní kroky bez zdlouhavých a neplodných diskusí".

Podle náměstkyně ministerstvo práce zatím žádný model financování dlouhodobé péče nenavrhuje. Vyčkat chce na shodu expertů z nové komise. "Jako ministerstvo práce se přikláníme k německému modelu. Jednalo by se o připojištění ze strany státu. Otázka je, zda by bylo samostatné, nebo spojené se zdravotním pojištěním," uvedla náměstkyně. Podle ní "ne každý má na komerční připojištění".

Podle předsedy komise České asociace pojišťoven pro produkty dlouhodobé péče Vladimíra Bezděka pojišťovny zatím pojištění pro případ nesoběstačnosti a péče v Česku nenabízejí. Před lety to zkusily dvě instituce. "V té době se nezdálo, že by produkt měl pozitivní komerční ohlas. Situace za posledních deset let nabrala ale dynamický vývoj. Latentní problémy vyhřezly na povrch," uvedl Bezděk. Dodal, že zavedení komerčního pojištění nepotřebuje úpravu zákona.