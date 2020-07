Tchajwanským letounem? Vystrčil nemusí dostat na zahraniční cestu vládní stroj

Cesta předsedy senátu Miloše Vystrčila na Tchaj-wan je v současnosti nejspíš tou nejsledovanější v zemi. Vydat se na ni má v září. Podle serveru aktuálně.cz je ale možné, že nevyužije vládní letky.

„Taková varianta existuje, je možné, že poletím jejich letadlem. Nemohu to vyloučit. Cesta vládním speciálem vyžaduje mezipřistání, které v současné době nelze kvůli pandemii realizovat. Proto probíhají jednání s tchajwanskou stranou o možnosti, že bychom letěli komerční linkou s jejich leteckou společností. Je to na dobré cestě," řekl Vystrčil.

Plánovanou cestou na Tchaj-wan navazuje na svého předchůdce Jaroslava Kuberu. Ten byl, taktéž přes odrazování prezidentem, rozhodnutý letět, jenže před cestou zemřel na infarkt.

Premiér Andrej Babiš popřel, že by se blokováním letadla pokoušel zabránit Vystrčilovi v cestě. Každopádně podle zmíněného serveru skutečně hrozí, že žádné letadlo z vládní letky nebude k dispozici. Vystrčilův tým se totiž obává, že v termínu jeho cesty, bude potřebovat letoun prezident.

„Pokud jde o prezidentovy cesty do zahraničí, není vyloučeno, že navštíví v závěru září Itálii,“ sdělil hradní mluvčí Jiří Ovčáček. Na otázku, zda bude letadlo pro Vystrčila k dispozici, odpověděl, že to není otázka pro něj. Další termíny prezidentových cest neuvedl. „Z diplomatických důvodů nebudu nyní konkretizovat," dodal.

Nicméně o tom, kdo stroj dostane, rozhodne armáda. „Nemám důvod případné žádosti předsedy Senátu nevyhovět. Ministerstvo obrany provozuje leteckou přepravu ústavních a vládních činitelů," řekl novinářům ministr obrany Lubomír Metnar.

Vystrčil se obává karantény

Hlavní problém ve využití vládního letounu je ale podle Vystrčila to, že by bylo nutné mezipřistání. „To je pro mě velký problém, protože chci, aby byl let co nejrychlejší a nejbezpečnější. To by v případě mezipřistání nebylo možné," vysvětlil Vystrčil.

„Při současné epidemiologické situaci ve světě je zřejmé, že každé mezipřistání zvyšuje riziko nákazy a je složité jej vůbec realizovat - prověřovali jsme Nové Dillí, Maskat a další města," uvedl. „Obávám se toho, abych nemusel do karantény, protože se chci hned po přistání na Tchaj-wanu pustit do práce," doplnil Vystrčil.

Vystrčila také zajímá celkový náklad letu. Podle jeho slov se nesmí stát, že pokud by letěl s tchajwanskou společnosti, tak to bude stát více než s vládní letkou. Následně novináře ujistil, že všechny dokumenty kolem nákladů zveřejní.

Rozhodnutí let podniknout oznámil Vystrčil v červnu. „Jsem přesvědčen, že je to správné z hlediska rozvoje ekonomického, rozvoje vědy, vzdělání i kultury," prohlásil. „Je to střet mezi základními hodnotami a principy, na kterých fungujeme, jako jsou vláda práva, svoboda, suverenita či demokracie, a něčím, co jsem nazval počítáním grošů. Pokud pojedu na Tchaj-wan, tak se tím hlásím k těmto principům, a ne k počítání grošů," uvedl.

Zájemců o let jsou podle předsedy Senátu desítky. „Oslovili mě zájemci z řad podnikatelů a institucí zaměřených na vědu, výzkumu, inovace a kulturu. Vypadá to na velmi výraznou podnikatelskou delegaci," řekl.