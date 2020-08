Milion korun pro každého, navrhuje ironicky Fiala z ODS

"Na nejbližší schůzi PS navrhneme jednorázový příspěvek 1 milion korun pro každého občana. Vzhledem k tomu, že populisté a socialisté zjevně vynalezli nekonečný rozpočet, neměl by to být problém a jistě nás podpoří,“ napsal Fiala s ironickým podtextem na Twitteru v neděli ráno.

Na nejbližší schůzi PS navrhneme jednorázový příspěvek 1 milion korun pro každého občana. Vzhledem k tomu, že populisté a socialisté zjevně vynalezli nekonečný rozpočet, neměl by to být problém a jistě nás podpoří;-). — Petr Fiala (@P_Fiala) August 23, 2020

Maláčová se v sobotu večer nechala na televizi Nova slyšet, že v pondělí navrhne takzvané "rouškovné" pro důchodce ve výši 6 tisíc korun. "Já v pondělí předložím návrh na jednorázový mimořádný důchodový bonus ve výši 6 000 korun. My tomu říkáme rouškovné a pevně doufám, že se nám to podaří schválit,“ chlubila se s tím, že by už před vánočními svátky mohli důchodci dostat "předčasný" dárek.

Premiér se nechal slyšet, že je ve hře příspěvek v hodnotě pěti až šesti tisíc s tím, že celou záležitost ještě v pondělí probere s ministrem vnitra a vicepremiérem Janem Hamáčkem (ČSSD), který sám uvedl, že by si penzisté mohli přilepšit buď už letos, anebo až příští rok.

"Na jednorázovém letošním příspěvku pro seniory je v koalici shoda. O jeho výši se budeme bavit v následujících týdnech,“ řekla ministryně financí Alena Schillerová, která s jednorázovým příspěvkem pro seniory přišla jako první, ale s výrazně menší částkou, tedy zhruba 1000 korun.

S pomyslnou soutěží o přízeň voličů začal Babiš koncem července (na podzim se uskuteční senátní a krajské volby), když navrhl valorizace, tedy zákonné zvýšení měsíční částky důchodů od ledna 2021 z cca 840 na 900 korun. To nezůstalo bez odezvy ze strany sociálních demokratů, kteří navrhli ještě bohatší valorizace, tedy až o 400 Kč. Premiér poté otočil a začal mluvit o pěti stech korun. Průměrný starobní důchod činil koncem března 14 397 korun.

Podle ekonoma si vládní politici kupují voliče

Ekonom Lukáš Kovanda v "rouškovném" skutečně spatřuje čirý populismus, kdy si politici takzvaně kupují voliče. Jednorázový bonus mu přijde těžko obhajitelný.

"Babiš hovoří o tom, že důchodci během vrcholícího šíření koronavirové nákazy prožívali ’stres’, takže mají nárok na podobnou kompenzaci jako OSVČ. Jenže v případě OSVČ se jednalo o kompenzaci výpadku příjmů, způsobeném uzavřením podstatné části ekonomiky v rámci boje s nákazou. Důchodcům příjmy nijak kráceny nebyly,“ nechal se dle webu idnes.cz slyšet ekonom.

U příspěvku pro seniory navíc spatřuje pouze snahu získat si jejich voličskou přízeň. "Vládní strany, tedy hnutí ANO i ČSSD, nechtějí riskovat, že si penzisty rozezlí natolik, že ti u voleb začnou dávat hlas někomu jinému. Proto svorně – a mediálně synchronizovaně – si nyní za peníze daňového poplatníka hodlají přízeň důchodců pojistit, případně koupit zpět. Opatření má vyjít státní kasu na zhruba 17 miliard korun,“ vysvětlil Kovanda.

Důchodci by si měli na víc peněz přijít systémově, tedy prostřednictvím důchodové reformy, aniž by se musel stát zadlužit.

"Bohužel, i současná ministryně práce a sociálních věcí má jiné priority. Raději se věnuje podružnosti v podobě srovnávání toho mála, co si důchodci a důchodkyně mezi sebou rozdělují, než aby do systému skutečnou reformou postupně vlila více peněz,“ uzavřel.