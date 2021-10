O možnosti povinného očkování proti covidu musí podle Vojtěcha rozhodnout nová Sněmovna

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

O případném zavedení povinného očkování proti covidu-19 musí podle končícího ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) rozhodnout příští Sněmovna. Vyžadovalo by to široký společenský konsenzus, řekl dnes novinářům. Nová vláda by podle něj měla posoudit další setrvání armády v projektu Chytrá karanténa.