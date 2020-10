V Jihomoravském kraji se rýsuje koalice, vítězné ANO míří do opozice

Podle lídrů Spolu pro Moravu Jana Vituly a SPD Jana Hrnčíře byla koalice domluvená už před volbami. Podle lídra ČSSD Marka Šlapala se vytrácejí programy a zůstávají jen emoce vůči premiérovi Andreji Babišovi (ANO).

Hlasité ovace, bujaré oslavy - @kducsl bude mít na jihu Moravy po 12 letech zřejmě hejtmana - a takto @JanGrolich ve štábu slaví pic.twitter.com/bk1Q1rZJD5 — Barbora Měchurová (@Mechurova_CT) October 3, 2020

ANO po čtyřech letech v kraji znovu vyhrálo, přesto po volbách oznámili dohodu na koalici zástupci čtyř jiných subjektů. "Nijak mě to nepřekvapilo, protože je to jeden ze scénářů, o kterých se mluvilo už dlouho před volbami," uvedl Šimek.

Připomněl, že si podobnou situaci všichni pamatují z brněnských voleb. Před dvěma lety v Brně vyhrálo volby ANO v čele s tehdejším primátorem Petrem Vokřálem. Přestože ANO tehdy po volbách oznámilo dohodu o koalici, v dalších dnech vznikla jiná v čele s ODS a současnou primátorkou Markétou Vaňkovou, přičemž ANO muselo do opozice. "Asi je to teď trend obcházet vítěze voleb. Ale povolební jednání považuji stále za neuzavřená. Hejtmanem se člověk stane, až je zvolen zastupitelstvem," řekl Šimek.

Brněnský model se uskutečnil i podle Vituly. "Stalo se přesně to, co jsme říkali. Podle mě to bylo domluvené před volbami a jen se čekalo, jestli to vyjde. Nevidím na tom ale nic špatného. Demokraticky nasbírali dostatek mandátů, tak nechť vládnou," řekl Vitula. Překvapený nebyl ani Hrnčíř. "O takzvaném brněnském scénáři, kdy se obejde vítěz voleb, se mluvilo už před volbami. Bylo to ve vzduchu. A vzniklo to skutečně velmi rychle při vyhlášení výsledků voleb," uvedl Hrnčíř.

Šlapala rychlost překvapila. "V samosprávě bych nikdy nepředpokládal, že negace k hnutí ANO bude tak silným motivačním prvkem," řekl Šlapal. Podle něj se vytrácejí programy. "Zůstává jen emoce Babiš a Antibabiš, přestože se jedná o krajskou, nikoliv celostátní úroveň. Všem přeji hodně štěstí, odpovědnost je to nyní mnohem větší, než si lze během sčítání volebních výsledků uvědomit," dodal Šlapal.

Volby v kraji vyhrálo hnutí ANO, získalo 15 mandátů. Lidovci mají 11, Piráti deset, ODS devět, Starostové sedm, Spolu pro Moravu pět, SPD i ČSSD shodně po čtyřech. Dohodnutá koalice KDU-ČSL, Pirátů, ODS a Starostů by měla mezi 65 zastupiteli 37 mandátů. Hejtmanem by měl být podle dohody lídr KDU-ČSL Jan Grolich.

Starostové pro jižní Moravu a ODS s podporou Svobodných vytvářejí společný zastupitelský klub v jihomoravském zastupitelstvu. ČTK to dnes řekli lídři Starostů František Lukl a ODS Jiří Nantl. Obě uskupení se mají stát členy nové koalice spolu s KDU-ČSL a Piráty, která nahradí koalici vedenou ANO. Uskupení bude mít v koalici nejvíce mandátů, a to 16, přesto se podle Lukla nic nemění na tom, že by měl být hejtmanem Grolich.

Dnes se ustavil společný klub @ODScz a @STANcz v jihomoravském krajském krajském zastupitelstvu. Zpřehledníme tak poměry v zastupitelstvu kraje, kam vstoupilo 8 subjektů, a usnadníme fungování budoucí koalice. pic.twitter.com/gXeGf3en5C — Jiří Nantl (@jiri_nantl) October 4, 2020

Předsedou zastupitelského klubu bude starosta Blanska Jiří Crha (ODS) a místopředsedou starosta Kuřimi Drago Sukalovský (STAN). "Budeme tím pádem nejsilnějším subjektem krajského zastupitelstva. Učinili jsme tak proto, že jsme si blízcí programově i lidsky a spolupracujeme na úrovni starostů. Myslíme si, že to bude k prospěchu našich dvou subjektů i k prosazování společných zájmů," uvedli Lukl s Nantlem.