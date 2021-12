Prezident Zeman pozval papeže na návštěvu České republiky

"Vaše Svatosti, dovolte mi, abych Vám co nejsrdečněji blahopřál k Vašim 85. narozeninám. Přeji Vám mnoho sil ve Vaší službě, kterou ve stále složitějším světě plném protikladů s takovou laskavostí vykonáváte," napsal Zeman Františkovi. V dopise připomněl jejich setkání ve Vatikáně v roce 2015 a vyjádřil mu podporu v úsilí o lidskost, mír a svět bez válek.

"Důležité je také Vaše volání po přátelství a solidaritě mezi mladými a starými lidmi. Stejně tak oceňuji, že v této ukřičené době voláte po nalézání krásy ticha. To vše vede k naplňování přikázání lásky k bližnímu," dodal.

V závěru dopisu zopakoval pozvání na návštěvu Česka. "Budete vítán v zemi sv. Václava, sv. Ludmily nebo sv. Jana Nepomuckého," uvedl prezident.

Zeman pozval papeže do České republiky několikrát. Po přijetí v dubnu 2015 ve Vatikánu řekl, že František přijal pozvání k návštěvě České republiky a Velehradu "v blízké budoucnosti". Své pozvání Zeman papeži zopakoval v září 2016 prostřednictvím šéfa vatikánské diplomacie kardinála Pietra Parolina, se kterým se setkal na Valném shromáždění OSN v New Yorku, i v prosinci 2016, když papeži poslal blahopřejný telegram k 80. narozeninám. V lednu 2017 pak Františkovi napsal dopis, ve kterém ho pozval do Lidic na připomínku 75 let od jejich vypálení. Pozvání dostal František i od tehdejšího premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) nebo předsedy Sněmovny Radka Vondráčka (ANO).

Zatím posledním papežem, který Česko navštívil, byl Františkův předchůdce Benedikt XVI. Přijel v září 2009 a sloužil mše pod širým nebem v Brně a ve Staré Boleslavi, ve středočeském městě uctil památku svatého Václava. Před Benediktem byl v Česku v roce 1997 papež Jan Pavel II.