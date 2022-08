Šéfové parlamentních výborů podporují pozastavení víz pro Rusy

Politici to uvedli na dotaz ČTK. ČR pozastavila vydávání krátkodobých schengenských víz Rusům s výjimkou humanitárních případů.

K omezení vstupu Rusů na své území přikročila řada evropských zemí. Lotyšsko, Litva, Polsko nebo Česko omezily vydávání turistických víz a v Estonsku začal ve čtvrtek platit zákaz vstupu pro ruské občany s schengenskými vízy vydanými Estonskem.

Česko, které v tomto pololetí předsedá EU, je podle ministra zahraničí Jana Lipavského (Piráti) pro plošné zastavení. Proti tomu ale vystoupil například německý kancléř Olaf Scholz, podle kterého je důležité neztěžovat odpůrcům Kremlu možnost uprchnout z Ruska.

"Požádat o vízum a dostat možnost cestovat do států Schengenu je privilegium pro občany Ruska, které se dopouští válečné agrese a jaderného terorismu kolem elektrárny Záporoží. Je skandální, kolik peněz Rusové, jejichž majetek může pocházet z nelegální činnosti, jezdí utrácet za luxusní zboží do Berlína nebo do Paříže," podotkl Fischer. Za skandál též považuje, že některé státy EU dosud nabízejí pro významné investory z Ruska možnost získat občanství nebo pobyt. "To musí skončit! Mimochodem jejich byty, do nichž investovali i v ČR, je třeba důkladně danit," doplnil.

Omezit vydávání turistických víz pro Rusy je podle něj zcela na místě. "Poplatky za vydávání těchto víz doporučuji vybírat a převádět vysloveně na pomoc Ukrajincům, aby si uvědomili, že ve válečném konfliktu EU nemůže zůstat neutrální," řekl Fischer. Z důvodu bezpečnosti českých občanů podporuje i to, aby se vydávání schengenských víz zastavilo úplně. Rusové, kteří potřebují pomoc, by v takovém případě podle Fischera nadále mohli žádat v ČR o azyl a mezinárodní ochranu.

"Podporuji to dlouhodobě. Měla to být jedna z prvních sankcí. Je absurdní podporovat zabíjení dětí a žen na Ukrajině a pak si jezdit užívat do EU a smát se nám, jak jsme hloupí," napsal ČTK Ženíšek. Benešík připomněl omezení vydávání víz Rusům, které Česko zavedlo takřka ihned po ruské invazi na Ukrajinu. "Jsem tedy pro, aby bylo dosaženo zavedení stejného systému v celé Evropské unii," uvedl.

Trochu zdrženlivější je místopředseda sněmovního zahraničního i evropského výboru Jaroslav Bžoch (ANO). "Byl bych velmi nerad, pokud bychom omezili možnosti odejít ze země Rusům, kteří chtějí opustit tamní režim, protože s ním nesouhlasí. Jsem ale pro, aby se žádosti posuzovaly podrobněji a souhlasím s tím, že bychom neměli dovolit Rusům, kteří obdivují V. Putina, aby se k nám jezdili rekreovat," poznamenal.

Omezení víz podporují také další oslovení členové senátního zahraničního výboru. "Souhlasím s tímto návrhem," napsal stručně Václav Láska (SEN 21). Plně pozastavení víz podporuje také Tomáš Czernin (TOP 09). "Jsem rád, že ministr Lipavský má správný postoj. Jsem roztrpčený z přístupu některých spojenců. Německo má evidentně problémy samo se sebou," podotkl.