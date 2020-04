Vláda zradila české firmy, ale Číně se klaněla už na letišti, říká pro EZ šéfka TOP 09 Pekarová Adamová

Občas mírně zvýší hlas a dává najevo své emoce. Ale k hysterii má předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová daleko. Myšlenky má utříbené, což energická opoziční politička potvrdila i v exkluzivním rozhovoru pro EuroZprávy.cz. Jde jí hlavně, jak říká, o spravedlnost, proto ji současná pomoc od kabinetu během koronavirové pandemie směrem k živnostníkům, podnikatelům i větším obchodníkům nepřijde fér.

„Podmínky pomoci jsou záměrně takové, aby na pomoc dosáhlo minimum poškozených firem a živnostníků. Půjčky z programu Covid zatím byly přiznány jen asi desetině žadatelů, pražské malé a střední podnikatele zatím stát do programu vůbec nezahrnul. Kdyby Praha neotevřela svůj program, tak nepřišla pomoc žádná! A to přitom ministr Havlíček slíbil do programu Covid Praha přispět dalšími 400 miliony Kč, jenže zase jen zůstalo u slibu,“ rozčiluje se politička. O ekonomickou budoucnost země má poslankyně obavy. „Mejdan skončil, ale Česká republika nebyla připravena na horší časy.“

Naopak radost jí udělalo rozhodnutí Městského soudu v Praze, který ve čtvtrek zrušil s účinností od nadcházejícího pondělí 27. dubna čtyři opatření ministerstva zdravotnictví, která v souvislosti s koronavirovou pandemií omezila volný pohyb, maloobchod a služby a kabinet se tak dle rozhodnutí justice musela vrátit do režimu krizového opatření.

„Jasně to ukazuje, že zákony platí pro všechny, i pro ministry a premiéra. Pan ministerský předseda Babiš ve svém projevu už dříve řekl, že za svá rozhodnutí hodlá nést zodpovědnost. Měl by být chlap a po čtvrtečním rozhodnutí soudu tu zmiňovanou zodpovědnost i vyvodit,“ tvrdí Markéta Pekarová Adamová, která stejně jako opoziční strany vyzývá k demisi ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha. „Opravdu už nevím, co by se muselo stát, aby usoudil, že je čas rezignovat? Jeho přešlapy před a po vypuknutí koronavirové pandemie jsou závažné.“

Co během koronavirové pandemie šéfku TOP 09 polekalo, byla skutečnost, že ústavní činitelé by klidně opět své občany uzavřeli v zemi a nepouštěli by je přes hranice. Nová generace by tak dokonale poznala, co byla Železná opona. „Není příliš překvapivé, že pan prezident Zeman i pan premiér Babiš, kteří se uměli velmi dobře zařídit i za minulého režimu, postrádají elementární respekt k těm nejzákladnějším lidským svobodám, jakým svoboda pohybu bezesporu je,“ nebere si Pekarová Adamová servítky, která varuje před osobou premiéra Andreje Babiše. „U autoritářů, jakými je i premiér Babiš, je chuť omezovat svobody vždycky velká. Musíme být obezřetní,“ varuje v exkluzivním rozhovoru pro EuroZprávy.cz I když je debata s vládní kolalicí často vyhrocená, nikdy by nepoužila vulgarit. „Dávám přednost slušnému nesouhlasu,“ usměje se.

Paní předsedkyně Pekarová Adamová, jak hodnotíte rozhodnutí Městského soudu v Praze, který ve čtvtrek zrušil s účinností od nadcházejícího pondělí 27. dubna čtyři opatření ministerstva zdravotnictví, která v souvislosti s koronavirovou pandemií omezila volný pohyb, maloobchod a služby? Podle něj jsou nezákonná. Vláda se tedy vrátila do režimu krizového opatření.

Zopakuji v podstatě to stejné, co už jsem uvedla na sociálních sítích. Jasně to ukazuje, že zákony platí pro všechny, i pro ministry a premiéra. Je dobře, že to, co jsme už dříve tvrdili i my, opoziční politici, je soudně potvrzené. Je to dobrá zpráva v tom ohledu, že v této situaci existuje vymahatelnost práva, což je znak právního státu. Soud prostě rozhodl, že vláda jednala nezákonně! Špatná zpráva je, že vláda právo ignoruje. Rozhodnutím vlády o odložení voleb to začalo a nezákonným omezením obchodu a volného pohybu pokračuje.

Pro objasnění celé situace si zrekapitulujme, že 23. března kabinet při prodloužení a rozšíření omezení volného pohybu osob se po desetidenní platnosti krizového zákona opřel místo tohoto zákona o zákon o ochraně veřejného zdraví, čímž by tak podle některých právníků lidé a firmy přišli o možnost žádat o odškodnění. Budou tedy podle Vás lidé žádat o odškodné?

Neměli by ho žádat, ale v první řadě by ho měli dostat. Celou tuto změnu vláda udělala proto, aby se vyhnula odpovědnosti za způsobené škody, aby lidem nenáleželo odškodnění! Jednali proti lidem. Opravdu věřím, že poškození se teď dočkají nápravy. Pan premiér ve svém projevu už dříve řekl, že za svá rozhodnutí hodlá nést zodpovědnost. Měl by být chlap a po čtvtrečním rozhodnutí soudu tu zmiňovanou zodpovědnost i vyvodit.

ZEMANA ANI BABIŠE UZAVŘENÉ HRANICE NETRÁPILY

Vyvodit zodpovědnost podáním demise by podle opozice měl i ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Jeho nákupy respirátorů od firem s neznámými majiteli, milionovými exekucemi či vazbami na hnutí ANO budí dost vážné rozpaky. A není to jediné, čím na sebe v negativním smyslu poutá pozornost. Jste i vy proto, aby na svém postu skončil?

Opravdu už nevím, co by se muselo stát, aby pan ministr zdravotnictví Adam Vojtěch usoudil, že je čas rezignovat? Jen si zopakujme, jeho přešlapy před a po vypuknutí koronavirové pandemie. Doslova ve Sněmovně na konci ledna lhal, že Česká republika má na případnou epidemii dostatek ochranných pomůcek, nakonec se ukázalo, že to nebyla pravda. Poté křivě obvinil doktorku Soňu Pekovou ze soukromé laboratoře Tilla, a to tím, že vzorky odebírala nestandardně, nakazila se a leží v Nemocnici na Bulovce, což byla chiméra. Už jste v otázce vlastně zmínil předražené nákupy ochranných pomůcek od sponzora ANO a k tomu tady máme ona už zmíněná vydávání nezákonných rozhodnutí.

Obrovský tlak opozice, ale i občanů na různých čtenářských internetových fórech způsobil, že od čtvrtka jsou zase otevřeny hranice pro české občany. Přesto si myslím, že by neměly zapadnout výroky nejvyšších ústavních činitelů, kteří by je klidně na delší dobu uzavřeli. Připomeňme si, že například prezident Miloš Zeman prohlásil, že by se kvůli koronavirové pandemii nemělo přes ně rok cestovat, premiér Andrej Babiš, který před rokem 1989 pobýval v Maroku, řekl, že otevření hranic není prioritou. Nevyvolávají u vás tato prohlášení obavy?

Zmíněná prohlášení mě pochopitelně vylekala až vyděsila, stejně jako u mnoha dalších občanů, kteří ještě pamatují, jak se zde žilo v dobách nesvobody. Není příliš překvapivé, že pan prezident Zeman i pan premiér Babiš, kteří se uměli velmi dobře zařídit i za minulého režimu, postrádají elementární respekt k těm nejzákladnějším lidským svobodám, jakým svoboda pohybu bezesporu je. Uzavření hranic směrem do Česka je pochopitelné, ale směrem ven pro české občany?! To je nejen zbytečně přísné, ale zejména protiústavní. Už dříve jsem apelovala na pana premiéra, aby požádal o zrušení tohoto nařízení. Mnoha lidem, zejména v příhraničí, to neúměrně komplikovalo život, a přitom třeba riziko jejich cest bylo stejné jako kdyby se pohybovali po Česku.

Zeptám se na rovinu: je nyní ohrožena demokracie se svobodou a představuje premiér Babiš přímou hrozbu pro hodnoty, které si společnost vydobyla v Listopadu 1989?

Nevnímám bezprostřední institucionální ohrožení demokracie a svobody, jako to například zažívají Maďaři či Turkové. To však neznamená, že nemusíme být obezřetní, naopak! U autoritářů, jakými je i premiér Babiš, je chuť omezovat svobody vždycky velká. Ohrožení hodnot, se kterými jsme začali psát dějiny našeho svobodného státu, vnímám už několik let, stále silněji. Jsou to drobné kroky, které, kdyby premiér učinil všechny najednou, jakmile se dostal k moci, by vzbouřily celou republiku a jsem si jistá, že i většinu jeho vlastních voličů. Takto jsme ale jako ona příslovečná žába v hrnci vody, která se postupně začne vařit. Když se ale dnes ohlédneme zpět, kam až se posunulo to, co je ve veřejném prostoru a politické kultuře takzvaně normální, mrazí z toho.

KABINET SE ODMÍTÁ S OPOZICÍ I OBČANY DĚLIT O KLÍČOVÁ DATA

Pojďme se podívat na počínaní kabinetu Andreje Babiše během koronavirové krize. Kdybyste měla jeho vystupování zhodnotit, jakou známku byste vládě dala a proč?

Opravdu je těžké vystupování a rozhodování vlády v tak složité situaci hodnotit známkou. Kdybych byla učitelkou, asi bych preferovala slovní hodnocení, takže se k němu uchýlím i nyní. Premiérův kabinet byl postaven před obrovskou výzvu s mnoha neznámými. Chápu nutnost mnoha drsných opatření, k nimž vláda přistoupila. Nepochopitelné pro mne však zůstává mnoho excesů, jakými bylo účelové obejití krizového zákona, pokus omezit pravomoci parlamentu ve prospěch premiéra, jeho následné lhaní, že o tom nevěděl a podobně. Tato vláda se odmítá s občany i opozicí dělit o spoustu důležitých dat a informací o pandemické situaci, chce, abychom jí slepě věřili. Zatím ale dělá vše pro to, aby si žádnou důvěru nezasloužila.

Je podle vás pomoc živnostníkům a dalším obchodníkům ze strany vlády dostatečná, byť OSVČ obdrží do 8. června dalších 19 500 Kč a se současnými 25 tisíci dostanou téměř 50 tisíc korun. Je ale nutné si uvědomit, že někteří nebudou moci podnikat téměř čtvrt roku. Za těchto okolností to padesátitisícovou pomoc asi staví do jiného světla...

Je to tak, jak říkáte. Řadě drobných živnostníků a podnikatelů je znemožněno pracovat déle než čtvrt roku, musíme ale mít na paměti, že ani po úplném zrušení všech restrikčních omezení zase nebude vše jako dřív. S nedostatkem odbytu, zakázek a tím pádem i peněz se budou potýkat ještě mnoho dalších měsíců. Vláda ráda na svých tiskovkách opakuje, jak jsme ve všem nejlepší. Když se ale podíváte na evropské srovnání, tak na okamžitou pomoc dáváme jedno z nejnižších procent hrubého domácího produktu (HDP), polovinu oproti Nizozemsku, Německo dalo desetkrát vyšší procento svého HDP. Slyšíme toho mnoho z tiskových konferencí, ale jak se říká, slibem nezarmoutíš. Ovšem málo z těchto slibů skončilo v kapsách těch, kteří to teď potřebují. Podmínky pomoci jsou záměrně takové, aby na pomoc dosáhlo minimum poškozených firem a živnostníků. Půjčky z programu Covid zatím byly přiznány jen asi desetině žadatelů, pražské malé a střední podnikatele zatím stát do programu vůbec nezahrnul. Kdyby Praha neotevřela svůj program, tak nepřišla pomoc žádná! A to přitom ministr Havlíček slíbil do programu Covid Praha přispět dalšími 400 miliony Kč, jenže zase jen zůstalo u slibu.

Jak hodnotíte pomoc takzvaným dohodářům či společnostem s ručením omezením?

Podařilo se nám po několikatýdenním tlaku donutit vládu zahrnout takzvané dohodáře aspoň do ošetřovného. Ale ač jsme předkládali spolu s ostatními opozičními stranami návrhy na zahrnutí těchto lidí i do přímé pomoci, tak se to nepovedlo. Prosazovali jsme taky, aby živnostníkům a malým firmám pomohl stát s úhradou nájemného v jejich provozovnách. Vládní strany to mohly podpořit hned několikrát a v různých variantách, ale hodili je přes palubu. Posílají mnoho lidí do krachu. O pomoci toho tolik namluví, že může vznikat dojem masivní pomoci, zvlášť když opakují nesmyslné cifry až 1,2 bilionu korun. Ale realita je úplně jiná, zůstává u slov místo činů.

SKUTEČNOU HUMANITÁRNÍ POMOC POSKYTL ZEMI TCHAJ-WAN

Rád bych v rozhovoru vzpomenul na přistání první dodávky ochranných prostředků z Číny: tehdy jsem měl pocit, že jsme se vrátili do totality, neboť na letiště nastoupila vláda, aby tím vyjádřila komunistické zemi vděk. Je toto jednání vůbec hodno České republiky, která má statut svrchovaného státu? Navíc je nutné si uvědomit, že virus pochází z Číny.

Tak na absurditu toho výjevu, kdy vláda seřazená do latě děkuje totalitní Číně za to, že nám dodala předem draze zaplacenou zásilku, poukazovalo mnoho lidí. Tím spíš, že v té samé době ležely v emailových schránkách ministrů nabídky od českých firem, které vyrábí ochranné pomůcky, zaměstnávají české lidi a odvádí řadu let daně českému státu. To považuji za totální selhání, že jejich nabídek nedokázala vláda využít a zapojit je. Číně se klanili, české firmy zradili.

Neustále se vládní koalice tváří, že jde o humanitární pomoc. Realita je ale jiná, vše jsme si museli tvrdě koupit, zatímco Česko v únoru do Číny poslalo dodávku ochranných prostředků zdarma. Opravdu si kabinet myslí, že lidé věří na pohádky?

Lidé věří tomu, co slyší a co si přečtou. A pokud mají zdroje informací převážně z vládních tiskovek a novin či rádia patřících do svěřenských fondů ovládaných panem premiérem, nepřesvědčí je nic. Je prostě potřeba uvádět to na pravou míru. Skutečnou nezištnou pomoc poskytl České republice Tchaj-wan formou statisíců roušek a desítek ventilátorů, nikoliv Čína.

Kdyby TOP 09 vládla, jaký recept na vyřešení koronavirové krize by nabídla ona?

Naši sadu opatření, něco jako záchranný balíček první pomoci pro českou ekonomiku, jsme představili již jeden den po vyhlášení nouzového stavu. Protipandemická opatření jsou v zásadě ve všech zemích velmi podobná a je dobře, že vláda uposlechla doporučení epidemiologů. Díky tomu naše zdravotnictví zvládlo první nápor velmi dobře. Nyní se ale krize přelévá ze zdravotní do ekonomické, a tam jsme od začátku navrhovali jasnou síť okamžité a efektivní pomoci těm nejslabším a opatřeními nejvíce postiženým, zároveň střednědobé a dlouhodobé záruky a jistoty pro podnikatele a firmy tak, aby byly ochráněny jejich provozy, investice i pracovní místa. Přímá pomoc formou úhrady nájmů, povinnost platit daň z přidané hodnoty (DPH) jen ze zaplacených faktur, větší podpora malých a středních firem v takzvaném kurzarbeitu i bezúročné půjčky opravdu pro každého, nejen pro pár vyvolených.

Nechci, aby to vypadalo, že vládu neustále kritizujeme. Je něco, za co ji chválíte?

Jak jsem zmínila, vláda udělala dobře, že vzala vážně varování a doporučení epidemiologů, že umožnila českému zdravotnictví získat čas a připravit se. Udělala to, co bylo nezbytné, a obstála v úvodní fázi. V dalších fázích, které však vyžadují velmi pečlivě rozvážené kroky uvolňování a podpor, bohužel selhává, možná i proto, že víc než na rady ekonomů očividně dá na rady svého PR týmu.

KDO NEPOKLONKUJE PREZIDENTOVI, UPADNE V NEMILOST

Prezident Miloš Zeman se v pořadu Press klub na Frekvenci 1 nelichotivě vyjádřil o vašem starostovi Prahy 6 Ondřeji Kolářovi, o němž poté, co nechal z náměstí Interbrigády odstranit sochu Ivana Stěpanoviče Koněva, prohlásil, že je neschopný a dávno ho odepsal. Jak se vám tato slova jako šéfce TOP 09 poslouchají? Je nutné rovněž dodat, že Ondřej Kolář má v současnosti i policejní ochranu.

To, co teď zažívá Ondrej Kolář kvůli odstranění normalizační sochy, je nechutné. Má mou plnou podporu nejen jako předsedkyně TOP 09, ale taky jako občanky České republiky. Stejně jako nejsme kolonií Číny, nejsme ani kolonií Ruska. Je rok 2020, ale v Rusku se zastavil čas v 70. letech. Co se týče pana prezidenta, tak on se dlouhodobě nelichotivě vyjadřuje prakticky o všech, kdo mají vlastní rozum, vlastní hlavu a nepoklonkují Číně a Rusku, ani jemu samotnému. Takže tohle není žádná novinka a troufnu si říct, že pan starosta si z toho těžkou hlavu nedělá.

Bývalý premiér Mirek Topolánek i starosta Řeporyj Pavel Novotný se pana Koláře zastali, hlavu státu ještě zkritizovali za již zmíněné uzavřené hranice, ale bývalý ministerský předseda si neodpustil vulgarity na adresu prezidenta. Myslíte si, že sprostá slova do politiky patří, i když to ten dotyčný myslí dobře?

Opravdu jsem velice ráda, že se pana starosty zastalo mnoho lidí, vznikla na jeho podporu dokonce i petice. Ale vulgarity já osobně nerada vidím nejen v politice, ale obecně v jakékoli komunikaci. Dávám přednost slušnému nesouhlasu.

Mimochodem občas se neudrží i předseda klubu poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek, který nedávno napsal, že premiér Babiš je svině. Měla jste s ním pohovor nebo ho nemá cenu krotit?

Mirek Kalousek svými vyjádřeními občas budí kontroverze a ve vyjádřeních si nebere servítky. Můj styl to není, ale beru to, že jeho ano. Mnoha voličům mluví z duše, byť peprně, i proto ho ostatně volí a naposled dostal silný mandát preferenčních hlasů.

KADEŘNÍKA UŽ NUTNĚ POTŘEBUJE, SALON ZASE JEJÍ PENÍZE

Ministryni Schillerovou si opozice vzala pod drobnohled rovněž kvůli vzorně upravenému účesu, a to v době, kdy jsou kadeřnictví zavřené. Jako žena určitě poznáte, zda to takto může zvládnout sama doma nebo za úpravou stojí odborník...

Paní ministryni bych mnohem spíš než účes vyčítala obrovské zadlužení, na které vláda zadělala ještě v době růstu, kdy nedokázala udržet vyrovnaný rozpočet. Mejdan skončil, ale Česká republika nebyla připravena na horší časy. Každá rozumná rodina si v dobrých časech odkládá na budoucí nenadálé výdaje, ale my si v nich žili nad poměry, reformy žádné a teď na to tvrdě doplatíme. Jestli se stříhá sama po večerech, je mi jedno.

Na závěr se vás musím zeptat, jak řešíte problém s uzavřeným kadeřnictvím vy a jak zvládáte péči o vlasy?

Mám velmi krátké vlasy, takže už je to pro mě hodně nepříjemné. Nejen kadeřnictví, ale i jiné podobné služby by už měly otevřít, když to jde u psích salonů, určitě je možné najít způsob s přísnějšími hygienickými požadavky i pro služby pro lidi. Hlavně mně je strašně líto všech těch kadeřnic či manikérek, které nemohou vydělávat, ale náklady na své provozovny jako je nájem platit musí dál. My ženy potřebujeme jejich služby, salóny zase naše peníze. Nulový příjem po dva měsíce je pro ně existenční problém. Já si holt nechám asi nárůst delší vlasy, ale oni teď bojují o přežití, a tak jsou na tom mnohem hůře.