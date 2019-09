Zaorálek odmítá připojení k žalobě na směrnici o právech na internetu

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Pokud by se Česko přidalo k žalobě Poláků na evropskou směrnici o autorských právech na internetu, byla by to podle ministra kultury Lubomíra Zaorálka (ČSSD) zahraničněpolitická chyba. Zaorálek při dnešních sněmovních interpelacích na dotaz Piráta Ondřeje Profanta řekl, že takový krok by Česko znevěrohodnil.