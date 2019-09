Přání smrti, vyhrožování násilím Zemanovi. Ovčáček se pořádně naštval, pak to začalo létat

Prezident Miloš Zeman se nechal slyšet, že by zastavil případné stíhání premiéra Andreje Babiše (ANO) v kauze dotace na stavbu farmy Čapí hnízdo, pokud by došlo k jeho obnovení. Využil by takzvané abolice, uvedl v rozhovoru pro televizi Barrandov.

Svými slovy Zeman vyvolal ostrou kritiku z řad opozice. Například europoslanec Stanislav Polčák (STAN), který na sociálních sítích uvedl: „Doufám, že nejvyšší státní zástupce rozhodne o zrušení usnesení městského státního zastupitelství až v samém závěru lhůty. Můžeme si jen přát, že souboj Zeman vs. Zeman do té doby rozhodne příroda...“

Jeho komentář pořádně naštval Zemanova mluvčího Jiřího Ovčáčáka, který si Polčákova slova vyložil tak, že přeje hlavě státu smrt. „‪Kam až může člověk klesnout v nelidskosti, nenávisti a zášti! A tohle má být “demokratická” opozice?“ podivuje se mluvčí.

„Přání smrti, vyhrožování násilím panu prezidentovi. “Demokraté” ve stylu patologické sedliny společnosti za druhé republiky.. Fakta jsou jasná. Opozice tlačí na nejvyššího státního zástupce, aby zrušil pravomocné rozhodnutí státních zástupců. Brutální útok na právní stát!‬“ prská Ovčáček.

Rozčilení p. Ovčáčka vůbec nerozumím. Neměl jsem na mysli nic jiného než to, že se panu prezidentovi rozbřeskne, vzpomene si na svoje předvolební sliby a začne podle toho jednat. Z jeho vyjádření je jasné, že to nějaký čas bude trvat. Co jiného jste myslel, pane @PREZIDENTmluvci? https://t.co/QezAJUUMg0 — Stanislav Polčák (@stanislavpolcak) September 20, 2019

