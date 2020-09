Zeman už nebude zvát Vystrčila na schůzky o zahraniční politice

V rozhovoru pro televizi Prima Zeman označil Vystrčilovu cestu za "klukovskou provokaci".

Vystrčil podle něj nerespektuje pravidla a většinový názor nejvyšších ústavních činitelů na zahraniční politiku, proto ho na další setkání už nepozve. "Kdo nerespektuje pravidla hry, nemůže tuto hru hrát," prohlásil. Podle Zemana to neznamená trest pro druhého nejvyššího ústavního činitele, Vystrčil ale svým postojem urazil ostatní účastníky schůzek sloužící ke koordinaci české zahraniční politiky. "Říká si (Vystrčil), jsem někdo víc než vy ostatní," řekl Zeman.

Miloš Zeman nebude zvát @Vystrcil_Milos na schůzky ústavních činitelů kvůli jeho cestě na Taiwan. Pořádat schůzky nejvyšších ústavních činitelů bez druhého nejvyššího z nich dává smysl asi jen prezidentovi, který zároveň našel pochopení pro čínské výhružky. — ODS (@ODScz) September 6, 2020

Pokud Čína s Vystrčilovou návštěvou vyjádřila nesouhlas, má pro to prezident pochopení, pokud ale bude vyhrožovat, v pořádku to není, dodal. Čínský ministr zahraničí Wang I na adresu předsedy českého Senátu řekl, že ho Čína donutí zaplatit vysokou cenu za to, že porušil princip jedné Číny.

"Pro chování pana předsedy Senátu nemám žádné pochopení. A co se týče čínského ministra, myslím, že to trochu přehnal," řekl na Primě Zeman. Čínské vyjádření odmítly česká diplomacie, ale také Německo, Francie nebo slovenská prezidenta Zuzana Čaputová. Zeman také v rozhovoru označil Senát za nejzbytečnější instituci, kterou Česká republika má.

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) dnes uvedl, že českou zahraniční politiku dělá vláda, nikoli předseda Senátu. Reagoval tím na sobotní vyjádření čínského velvyslanectví v Praze k Vystrčilově návštěvě Tchaj-wanu, kterou označila za hrubé porušení národní suverenity Číny a vážné zasahování do čínských vnitřních záležitostí. "Na naší politice vůči Číně, kterou jsme si definovali v 90. letech, se nic nemění. Jsem přesvědčen, že nejdůležitějším krokem k udržení našich vztahů je, že se konečně vzdáme emocí, které do dialogu o strategickém partnerství nepatří," sdělil šéf české diplomacie ČTK.

Velvyslanectví také vyzvalo Česko, aby dodržovalo princip jedné Číny a přijalo "konkrétní opatření k odstranění nepříznivých dopadů souvisejících se vzniklým incidentem a přijala konkrétní kroky k udržení stabilního rozvoje čínsko-českých vztahů".

Vystrčil už při dřívější čínské kritice odmítl, že by politiku jedné Číny porušil. Česko má podle něj s Čínou vyjednáno, že má právo na vlastní politiku jedné Číny.

Zeman respektuje rozhodnutí Věry Kuberové nepřevzít od něho státní vyznamenání pro svého zesnulého manžela, bývalého šéfa Senátu Jaroslava Kuberu.

Prezident už dřív avizoval, že chce 28. října Kuberu posmrtně ocenit nejvyšším státním vyznamenáním, Řádem bílého lva. "Já to respektuji a to je vše, co k tomu mohu říci," komentoval Zeman rozhodnutí Kuberové. "Je mi to líto kvůli Jaroslavu Kuberovi, protože být vyznamenán nejvyšším českým řádem, byť in memoriam je něco, co by k Jardovi Kuberovi zcela určitě patřilo," řekl prezident na Primě. Dodal, že se s Kuberou na řadě záležitostí shodl, rozdělovala je jen jeho plánovaná cesta na Tchaj-wan.