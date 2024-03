Budeme čekat, až Rusko dojde až sem? Dost už bylo fízlování, pustil se Fiala do Babiše

Sněmovna rozhodla, že bude moci jednat i po půlnoci, aby mohla dospět k výsledku během jednoho dne.

Koaliční strany minulý týden svolaly mimořádnou schůzi Sněmovny jako reakci na postupy a výroky předsedy opozičního hnutí ANO Andreje Babiše. Hlavním impulzem byl Babišův e-mail, v němž žádal své spolupracovníky o informace o ministru zahraničí Janu Lipavském, včetně toho, zda má děti. Tento e-mail se dostal na veřejnost.

Lipavský uvedl, že Babiš začíná být kvůli svým výrokům bezpečnostním ohrožením Česka. Babiš tvrdí, že sháněl pouze podklady z veřejných zdrojů, aby mohl reagovat na Lipavského výroky o Ukrajině.

Michálek ve svém vystoupení zdůraznil, že jednání není pouze o jednom e-mailu. Sněmovna by měla potvrdit, že rozpínavost režimu ruského prezidenta Vladimira Putina je hlavní bezpečnostní hrozbou a že prozápadní směřování ČR by nemělo být narušeno. Navíc by nemělo docházet k lavírování českých politiků, kteří by měli odmítnout ruskou propagandu a její pohádky o neutralitě Česka a politice ustupování.

Michálek také zdůraznil podporu českých vojáků a jejich snahu připravit Česko na bezpečnostní hrozby. Sněmovna by se měla shodnout na ochotě nadále podporovat Ukrajinu čelící ruské invazi a odmítnout režim ruského prezidenta Vladimira Putina.

Předsedkyně poslanců ANO Alena Schillerová před schůzí novinářům uvedla, že koaliční představitelé svými přednostními vystoupeními "podlou fintou zakázala mluvit" poslancům ANO. Místo toho poslanci ANO na svá místa umístili nápisy, které upozorňují na vyšší ceny elektřiny v EU a na další otázky týkající se vládní politiky.

Premiér Petr Fiala (ODS) ve Sněmovně kritizoval Babiše a jeho bývalou vládu, která podle něj měla jen marketingové sny. Dodal, že osud Česka je Babišovi lhostejný. "Budeme čekat, až dojde Rusko až sem?" zeptal se.

V závěru projevu se ostře opřel do Babiše. "Naše země už zažila mnoho složek, které si někdo na někoho vedl, ale dost bylo fízlování, ponižování a zastrašování. Už na to nejsme zvědaví," uvedl.