Poslanecká sněmovna schválila omezení pravomocí prezidenta u stálých misí

Poslanecká sněmovna schválila zrušení pravomoci prezidenta republiky pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. Tato změna zákona o zahraniční službě je součástí širší doprovodné novely k návrhu nového zákona o státních zaměstnancích, kterým má být nahrazen stávající služební zákon. Celá legislativní předloha nyní poputuje k dalšímu projednání do Senátu.
S tímto pozměňovacím návrhem, který omezuje dosavadní kompetence hlavy státu, přišel poslanec Libor Vondráček, zvolený na kandidátce SPD za Svobodné. Právní výbor sněmovny tuto úpravu podpořil již v polovině března, zatímco koncem dubna k ní nezaujal žádné stanovisko.
Podle schváleného zdůvodnění bude napříště vedoucí stálých misí nově pověřovat a odvolávat výhradně ministr zahraničních věcí. Šéf české diplomacie jim totiž na rozdíl od klasických velvyslanců, kterým dává pověření přímo prezident, vystavuje pověřovací dopisy již v současné době.
Právě současný ministr zahraničí, Petr Macinka, je v dlouhodobém sporu s prezidentem Petrem Pavlem. Ten vygradoval až v kompetenční žalobu k Ústavnímu soudu, který uložil vládnímu kabinetu povinnost zřídit prezidentovi akreditaci na summit NATO v Ankaře a zdržet jakéhokoli jednání, které by účast prezidenta a jeho doprovodu bránilo nebo ji ztěžovalo.
Prezident vnímá snahu vlády prezentovat vlastní politiku v komplikované mezinárodní situaci, a proto premiérovi Andreji Babišovi opakovaně nabízí kompromisní řešení pro zajištění civilizovaného průběhu jednání. Podle tohoto návrhu by si předseda vlády vybral jedno ze dvou vrcholných jednání státníků na summitu a druhé by pak absolvoval prezident.
I přes nevstřícné kroky ze strany kabinetu vyjádřil Pavel připravenost hledat řešení a vyzval premiéra k dialogu o uspořádání celé delegace v zájmu zachování důstojné reprezentace země v Ankaře.
Vláda sice účast prezidenta Petra Pavla na červencovém summitu NATO v Turecku potvrdila, avšak trvá na tom, že v čele delegace stane premiér. Andrej Babiš po jednání kabinetu prohlásil, že by hlava státu mohla ukázat velkorysost a na své účasti netrvat, přičemž pokračování tohoto sporu podle něj není v zájmu České republiky. Prezident navíc nepoletí společně s členy vlády, ale bude muset využít jiný vládní speciál.
Premiér zároveň dodal, že ministr zahraničí Petr Macinka již minulý pátek na základě předběžného opatření doplnil Pavla i jeho doprovod na seznam delegace, čímž vláda rozhodnutí Ústavního soudu vyhověla, přesto se Babiš stále pokouší hlavu státu přesvědčit, aby si cestu do Ankary ještě rozmyslela.
Pavel následně v pondělním živém vysílání na svém facebookovém profilu odmítl výzvu premiéra Andreje Babiše, aby projevil velkorysost a neúčastnil se nadcházejícího summitu NATO v Ankaře.
Hlava státu zdůraznila, že výkon prezidentských pravomocí není otázkou osobní libovůle, nýbrž pracovní povinností, kterou jako nejvyšší ústavní činitel nemůže ignorovat. Z tohoto důvodu považuje Babišovu žádost za nesplnitelnou.
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Petr Pavel , Poslanecká sněmovna
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Zdroj: Libor Novák