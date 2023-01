Právní předpisy jsou nedostatečné, komentují hasiči s odstupem požár v Hřensku

Hasiči by také chtěli, aby v ČR vzniklo Středoevropské centrum pro hašení lesních požárů.

Zásah hasičů v Českém Švýcarsku podle Vlčka komplikovaly nedostatečně průjezdné cesty nebo nedostatek zdrojů požární vody. Park také učinil některá opatření, která práci sboru omezovala. "Jedná se například o nařezání stromů napadených kůrovcem, kdy hrozí nebezpečí pádu na zasahující hasiče," uvedl Vlček.

Z analýzy vyplynulo, že například nejsou definována jasná pravidla pro vytváření požárních pásů - rozhraní mezi lesem a obydlenou oblastí. Nedostatečně popsáno je zásobování požární vodou, přístupové komunikace, včasná detekce požárů a zpracování dokumentace zdolávání požáru. Podle Ošlejška se novými právními předpisy má zabývat meziresortní skupina. První výsledky by mohla mít v polovině roku.

Požár v národním parku podle Vlčka také ukázal, že je nezbytně nutné modernizovat zajištění letecké hasičské služby. Potřeba jsou vrtulníky, které mohou hasit objemem vody větším než 3000 litrů. "My jsme byli v situaci, kdy se používají letadla, která jsou stará desítky let a která mají hasicí schopnost do tisíce litrů. U vrtulníků je to obdoba, " uvedl Vlček. Hasební kapacity jsou podle něj nedostatečné.

Řešením je podle ředitele zažádat o peníze z fondů Evropské unie, která letecké hašení požárů podporuje. Na letošní rok získal sbor grant na dva letní měsíce, jedná o rozšíření. "Do budoucna bychom také chtěli, aby v České republice vzniklo takzvané Středoevropské centrum pro hašení lesních požárů, které by zasahovalo i do Polska, na Slovensko, do Maďarska, případně do Rakouska," uvedl.

Požární zásah v Českém Švýcarsku v červenci a srpnu loňského roku komplikovaly sucho a vítr. Oheň zasáhl podle Vlčka všechna tři lesní patra - byl pozemní, korunový a nakonec i podzemní, tedy kořenový. Rozrostl se na plochu 1100 hektarů, hasiči pak zasahovali na území o rozloze 3600 hektarů.