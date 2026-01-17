OBRAZEM: Předsedou ODS se stal Martin Kupka

17. ledna 2026 14:39, Aktualizováno 17. ledna 2026 15:01

Martin Kupka
Občanští demokraté si na pražském sjezdu zvolili svého nového předsedu. Stal se jím Martin Kupka, který v souboji o vedení strany získal 327 hlasů. Jeho soupeř Radim Ivan obdržel podporu 138 delegátů z celkového počtu 508 platných lístků. Dosavadní lídr Petr Fiala, který se rozhodl funkci opustit, Kupku označil za svého přirozeného nástupce a garanta stability i budoucích úspěchů.

Fiala ve svém závěrečném slově shrnul uplynulých dvanáct let, během nichž se ODS dokázala vrátit z politického okraje zpět do čela vlády. Martin Kupka na tento odkaz navázal a ve svém projevu vsadil na srozumitelnou politiku postavenou na zkušenostech. Připomněl svou cestu od starostování v Líbeznicích až po vládní angažmá a zdůraznil, že ODS musí zůstat bezpečným přístavem pro konzervativní i liberální voliče.

Jedním z klíčových bodů Kupkova vystoupení byla jasná podpora západního směřování Česka. Delegáti ocenili jeho nekompromisní postoj k pomoci napadené Ukrajině a zdůraznění role v rámci NATO bouřlivým potleskem. Podle nového předsedy je nezbytné, aby strana aktivně bránila kapitalismus a svobodu před vlivy socialismu nebo moderního aktivismu. Chce se také vyhnout politice, která by pouze udržovala současný stav.

Kupka se ve své vizi zaměřil také na hospodářství a podporu podnikatelského sektoru. Slíbil, že pod jeho vedením bude ODS usilovat o radikální snížení byrokracie, která lidi v byznysu zbytečně zatěžuje. Podnikatelé by se podle něj měli více podílet na rozhodování o státních záležitostech. Za důležitý úkol považuje i výchovu mladých lidí k větší samostatnosti a chuti podnikat.

V oblasti veřejných služeb se chce nový šéf ODS soustředit na praktická řešení v dopravě, školství či zdravotnictví bez zbytečných ideologických experimentů. Ve svém projevu několikrát zopakoval, že stranu i její vnitřní procesy detailně zná, což mu umožní ji efektivně řídit. Varoval před tím, aby se politika strany stala nečitelnou, a vyzval k návratu k tradičním pravicovým hodnotám.

Proti Kupkovi stál dravý vyzyvatel Radim Ivan, ostravský místostarosta a zakladatel iniciativy ČESKO.plus. Ten do diskuse vnesl kritiku a fotbalovou terminologií popsal ODS jako tým, který hraje pouze na remízu a chybí mu útočná síla. Ivan vedení vyčítal odklon od slibu nezvyšovat daně i státní nákupy soukromých firem, jako byla síť Robin Oil. Podle něj straně chybí odvaha k vnitřnímu konfliktu, který by ji posunul vpřed.

Po volbě předsedy se pozornost delegátů přesunula k obsazení postu statutárního místopředsedy. O tuto vlivnou funkci se uchází senátor Martin Červíček, který má za sebou bohatou kariéru u policie i v krajské samosprávě. Jeho soupeřem je starosta Prahy 9 Tomáš Portlík. Výsledky hlasování o složení zbytku nejužšího vedení strany budou známy během sobotního večera.

Piráti zvolili kompletní předsednictvo. Místopředsedy jsou Šmída i Richterová

ODS si volí nového předsedu. (17.1.2026)

ODS hledala dokonalého šéfa. Našla ho? Jak delegáti grilovali Kupku a Ivana

ODS potřebuje dokonalého předsedu, zaznělo během diskuze před volbou nejvýše postaveného člena strany. Stal se jím nakonec Martin Kupka, dosavadní místopředseda a ministr dopravy v předchozí vládě. Podle Kupky je například nutné posílit stranickou značku, i když nový šéf občanských demokratů zároveň připustil, že není dokonalý.

Česká pirátská strana má po víkendovém jednání v Prachaticích kompletní nové vedení. K obhájenému mandátu předsedy Zdeňka Hřiba se přidala čtveřice místopředsedů, které si členská základna vybrala během sobotního Celostátního fóra. Post prvního místopředsedy uhájil poslanec Martin Šmída, druhou místopředsedkyní se stala poslankyně Kateřina Stojanová. Vedení dále doplnili investor Jiří Hlavenka na pozici třetího místopředsedy a poslankyně Olga Richterová jako čtvrtá místopředsedkyně.

