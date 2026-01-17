OBRAZEM: Předsedou ODS se stal Martin Kupka

Občanští demokraté si na pražském sjezdu zvolili svého nového předsedu. Stal se jím Martin Kupka, který v souboji o vedení strany získal 327 hlasů. Jeho soupeř Radim Ivan obdržel podporu 138 delegátů z celkového počtu 508 platných lístků. Dosavadní lídr Petr Fiala, který se rozhodl funkci opustit, Kupku označil za svého přirozeného nástupce a garanta stability i budoucích úspěchů.
Fiala ve svém závěrečném slově shrnul uplynulých dvanáct let, během nichž se ODS dokázala vrátit z politického okraje zpět do čela vlády. Martin Kupka na tento odkaz navázal a ve svém projevu vsadil na srozumitelnou politiku postavenou na zkušenostech. Připomněl svou cestu od starostování v Líbeznicích až po vládní angažmá a zdůraznil, že ODS musí zůstat bezpečným přístavem pro konzervativní i liberální voliče.
Jedním z klíčových bodů Kupkova vystoupení byla jasná podpora západního směřování Česka. Delegáti ocenili jeho nekompromisní postoj k pomoci napadené Ukrajině a zdůraznění role v rámci NATO bouřlivým potleskem. Podle nového předsedy je nezbytné, aby strana aktivně bránila kapitalismus a svobodu před vlivy socialismu nebo moderního aktivismu. Chce se také vyhnout politice, která by pouze udržovala současný stav.
Kupka se ve své vizi zaměřil také na hospodářství a podporu podnikatelského sektoru. Slíbil, že pod jeho vedením bude ODS usilovat o radikální snížení byrokracie, která lidi v byznysu zbytečně zatěžuje. Podnikatelé by se podle něj měli více podílet na rozhodování o státních záležitostech. Za důležitý úkol považuje i výchovu mladých lidí k větší samostatnosti a chuti podnikat.
V oblasti veřejných služeb se chce nový šéf ODS soustředit na praktická řešení v dopravě, školství či zdravotnictví bez zbytečných ideologických experimentů. Ve svém projevu několikrát zopakoval, že stranu i její vnitřní procesy detailně zná, což mu umožní ji efektivně řídit. Varoval před tím, aby se politika strany stala nečitelnou, a vyzval k návratu k tradičním pravicovým hodnotám.
Proti Kupkovi stál dravý vyzyvatel Radim Ivan, ostravský místostarosta a zakladatel iniciativy ČESKO.plus. Ten do diskuse vnesl kritiku a fotbalovou terminologií popsal ODS jako tým, který hraje pouze na remízu a chybí mu útočná síla. Ivan vedení vyčítal odklon od slibu nezvyšovat daně i státní nákupy soukromých firem, jako byla síť Robin Oil. Podle něj straně chybí odvaha k vnitřnímu konfliktu, který by ji posunul vpřed.
Po volbě předsedy se pozornost delegátů přesunula k obsazení postu statutárního místopředsedy. O tuto vlivnou funkci se uchází senátor Martin Červíček, který má za sebou bohatou kariéru u policie i v krajské samosprávě. Jeho soupeřem je starosta Prahy 9 Tomáš Portlík. Výsledky hlasování o složení zbytku nejužšího vedení strany budou známy během sobotního večera.
