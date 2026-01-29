Prezident Pavel utnul spekulace. Ukázal, kde skutečně tráví dovolenou

29. ledna 2026 12:19

Pokoj, kde Petr Pavel tráví dovolenou
Pokoj, kde Petr Pavel tráví dovolenou

Prezident Petr Pavel se rozhodl osobně reagovat na vlnu nepravdivých informací, které se v posledních dnech šířily na sociálních sítích ohledně jeho aktuální dovolené.

Poté, co v úterý odcestoval do zahraničí, se začaly objevovat spekulace o jeho pobytu v přepychových hotelech nebo v rezidenci patřící nejmenovanému ukrajinskému oligarchovi. Hlava státu tyto teorie vyvrátila přímo z místa svého pobytu, kam vyrazila za soukromým odpočinkem.

Ve svém příspěvku na sociálních sítích prezident s nadsázkou poznamenal, že se místo v luxusním resortu probudil v podstatně skromnějších podmínkách. Ke svému vyjádření připojil také fotografii ubytování, která má doložit skutečný charakter jeho cesty. Pavel tak jasně odmítl tvrzení, že by si užíval výstřední dovolenou na účet cizích vlivných podnikatelů.

Již dříve bylo potvrzeno, že se prezident přepravil běžnou leteckou linkou do španělské Malagy. Místo relaxace v drahých vilách však ve Španělsku zvolil svůj oblíbený způsob trávení volného času, kterým je motorkářský výlet. Tento road trip označuje za svou tradiční formu dovolené, kterou pravidelně absolvuje v sedle motocyklu.

Svým otevřeným přístupem se Petr Pavel pokusil utnout dezinformace, které se snažily vykreslit jeho soukromou cestu v negativním světle. Ukázalo se, že namísto diplomatických schůzek nebo pobytu v uzavřených rezidencích dává přednost aktivnímu pohybu na cestách. Prezident tak pokračuje ve svém plánovaném volnu bez ohledu na probíhající debaty o jeho soukromých aktivitách.

