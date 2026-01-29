Prezident Petr Pavel se rozhodl osobně reagovat na vlnu nepravdivých informací, které se v posledních dnech šířily na sociálních sítích ohledně jeho aktuální dovolené.
Poté, co v úterý odcestoval do zahraničí, se začaly objevovat spekulace o jeho pobytu v přepychových hotelech nebo v rezidenci patřící nejmenovanému ukrajinskému oligarchovi. Hlava státu tyto teorie vyvrátila přímo z místa svého pobytu, kam vyrazila za soukromým odpočinkem.
Ve svém příspěvku na sociálních sítích prezident s nadsázkou poznamenal, že se místo v luxusním resortu probudil v podstatně skromnějších podmínkách. Ke svému vyjádření připojil také fotografii ubytování, která má doložit skutečný charakter jeho cesty. Pavel tak jasně odmítl tvrzení, že by si užíval výstřední dovolenou na účet cizích vlivných podnikatelů.
Již dříve bylo potvrzeno, že se prezident přepravil běžnou leteckou linkou do španělské Malagy. Místo relaxace v drahých vilách však ve Španělsku zvolil svůj oblíbený způsob trávení volného času, kterým je motorkářský výlet. Tento road trip označuje za svou tradiční formu dovolené, kterou pravidelně absolvuje v sedle motocyklu.
Svým otevřeným přístupem se Petr Pavel pokusil utnout dezinformace, které se snažily vykreslit jeho soukromou cestu v negativním světle. Ukázalo se, že namísto diplomatických schůzek nebo pobytu v uzavřených rezidencích dává přednost aktivnímu pohybu na cestách. Prezident tak pokračuje ve svém plánovaném volnu bez ohledu na probíhající debaty o jeho soukromých aktivitách.
Související
První dáma Pavlová se zmínila o lžích či výhrůžkách. Prezidenta podpořila
Pavel torpéduje Turka, prohlásil Macinka. Prezidentovi dává čas
Aktuálně se děje
před 28 minutami
90 milionů lidí odříznutých od světa? Do Íránu se vrací internet, svobodný už ale možná nikdy nebude
před 30 minutami
Zimní počasí opět úřaduje. Meteorologové přidali varování na pátek
před 1 hodinou
Prezident Pavel utnul spekulace. Ukázal, kde skutečně tráví dovolenou
před 1 hodinou
Babiš se postavil za Macinku. Odvolat ho neplánuje
před 2 hodinami
Zaminování Perského zálivu nebo kolaps režimu? Nejpravděpodobnější scénáře, které hrozí Íránu
před 3 hodinami
Unijní ministři se schází v Bruselu. Řeší energetickou pomoc Ukrajině
před 3 hodinami
Slovensko odmítlo členství v Trumpově radě míru. Fico vysvětlil rozhodnutí
před 4 hodinami
Zastřelený Pretti měl konflikt s agenty už dříve, ukazuje nové video
před 5 hodinami
Tragická nehoda omezila provoz na D1. Zemřeli dva lidé z dodávky
před 6 hodinami
Předpověď počasí na víkend. Ani maxima nemusí vyšplhat nad nulu
včera
Zemřel respektovaný výtvarník a pedagog Boris Jirků
včera
Rychlobruslař Jílek opět nezahálel. Senzačně vyhrál závod s hromadným startem
včera
Ceny Anděl odhalily širší nominace. Dominuje pražská rapová trojice
včera
První dáma Pavlová se zmínila o lžích či výhrůžkách. Prezidenta podpořila
včera
Cimický v úterý chyběl u soudu, nový rozsudek se odkládá
včera
Pavel torpéduje Turka, prohlásil Macinka. Prezidentovi dává čas
včera
Český tenis již nemá na Australian Open žádného zástupce. Menšík odstoupil pro zranění
včera
Policie řeší týrání zvířat na Olomoucku. Některé ovce byly už mrtvé
včera
Rakušan se ani dnes nestal místopředsedou Sněmovny. Jsem nepohodlný, řekl
včera
Trump poslal armádu na dostřel Íránu. Čas se neúprosně krátí, vzkazuje Teheránu
Napětí mezi Washingtonem a Teheránem dosáhlo kritického bodu poté, co prezident Donald Trump varoval Írán, že čas pro vyjednání nové dohody se neúprosně krátí. K íránským břehům se v těchto hodinách přesouvá masivní americká armáda v čele s letadlovou lodí USS Abraham Lincoln. Trump na sociálních sítích uvedl, že tato flotila je ještě větší než ta, kterou Spojené státy nedávno vyslaly k Venezuele, a je připravena splnit své úkoly „rychle a v případě potřeby i násilím“.
Zdroj: Libor Novák