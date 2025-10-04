Problémy s eDoklady trvají dál. Vezměte si k volbám i fyzický občanský průkaz, radí DIA

Volby, ilustrační fotografie.
Problémy s funkčností digitálního občanského průkazu by mohly přetrvávat i dnes. Digitální a informační agentura (DIA) proto vydala důležité doporučení pro voliče, kteří plánují použít aplikaci eDoklady k prokázání totožnosti u volební komise. 

Agentura na sociální síti X upozornila, že i přes intenzivní snahy o zajištění chodu aplikace nemůže zaručit stoprocentní spolehlivost digitálního dokladu.

Voličům je tak preventivně doporučeno, aby si s sebou k volbám vzali i fyzický průkaz totožnosti. Před odchodem z domu by si uživatelé měli navíc zkontrolovat stav svého dokladu v aplikaci eDoklady. Ověření platnosti proběhne otevřením aplikace a zjištěním, zda svítí zelený štítek s textem „Digitální výpis je platný“.

Technické komplikace se bohužel nadále týkají i registrace nových uživatelů do systému. Stejné potíže hlásí i stávající uživatelé, kteří si aplikaci museli odpárovat a nyní se ji snaží znovu připojit. DIA se za tyto potíže omlouvá a uvádí, že na opravě intenzivně pracuje.

Důležité je upřesnění, že aktuálně se problémy s registrací týkají pouze operačního systému Android. Uživatelé zařízení s operačním systémem iOS by tak neměli mít s registrací potíže a měla by jim fungovat bez problémů.  

Aktualizováno před 28 minutami

Online Druhý den voleb začíná. Češi dnes rozhodnou o novém složení Sněmovny

