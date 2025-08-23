Rakušan se v úterý setká jen s Fialou. Židle ale bude připravena i pro Hřiba

Premiér Petr Fiala (ODS) a ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) se v úterý sejdou v Praze na setkání, které svolal druhý jmenovaný. Politici mají deklarovat, že jimi vedené strany po volbách do Poslanecké sněmovny nevstoupí do vlády s hnutím ANO expremiéra Andreje Babiše. Pozván byl i předseda Pirátů Zdeněk Hřib, jeho účast je nejistá.
Rakušan ve středu vyzval lídry koalice Spolu a Pirátů, aby společně s ním veřejně deklarovali, že nepodpoří ani nevstoupí do vlády s hnutím ANO za žádných okolností. Za jedinou alternativu označil kabinet na nynějším půdorysu.
"Voliči, kteří si vládu ANO nepřejí, potřebují naději, že dokážeme nabídnout lepší alternativu. A my musíme 44 dní před volbami vyslat jasnou zprávu, že ta naděje tu je. Řekněme jasné ne vládě s ANO," napsal ministr.
V sobotu vicepremiér oznámil, že se v úterý po 20. hodině sejde na pivu s premiérem Fialou v Malostranské besedě v Praze. "Ťukneme si na to, že přes všechny programové a názorové rozdíly se spolu umíme normálně bavit, takže po volbách dokážeme složit vládu bez Babiše. Prostě na dobrou budoucnost," uvedl na sociální síti X.
Rakušan dodal, že bude připravena i židle pro šéfa Pirátů Hřiba. "Kdyby si to rozmyslel. A jak znám tenhle lokál, veřejnost tam bude taky," poznamenal s ohledem na podmínky, které si pro setkání kladl náměstek pražského primátora pro dopravu.
Podle posledního průzkumu agentury STEM pro stanici CNN Prima News by nyní vyhrálo sněmovní volby hnutí ANO s podporou 32,5 procenta. Stranám současné vládní koalice a Pirátům je nadpoloviční většina v parlamentu vzdálená. Spolu má 20,1 procenta, Starostům vyjádřilo podporu 10,8 procenta oslovených a Pirátům 9,2 procenta respondentů. Sněmovní volby proběhnou v pátek 3. a sobotu 4. října.
Vít Rakušan (STAN) , Petr Fiala (ODS) , Zdeněk Hřib , Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) , Starostové a nezávislí (STAN) , Česká pirátská strana
