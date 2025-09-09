Revoluce v pražském zdravotnictví. Motol a Homolka se spojí, rozhodl Válek

Jan Hrabě

Jan Hrabě

9. září 2025 21:12

Fakultní nemocnice v Motole
Fakultní nemocnice v Motole Foto: Adam Mráček / INCORP images

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) v úterý informoval o spojení Nemocnice Na Homolce a Fakultní nemocnice v Motole do jednoho celku. Dojde k tomu od ledna příštího roku. Úkolem byl pověřen současný ředitel obou institucí Petr Polouček. 

"Nemocnici Na Homolce a Fakultní nemocnici v Motole spojíme od ledna do jednoho celku," uvedl Válek v úterý na sociální síti X a připomněl, že když v dubnu pověřoval ředitele Homolky Petra Poloučka vedením Motola, tak avizoval, že v průběhu září bude informovat o dalším postupu.

Podle ministra se vedla intenzivní diskuze o budoucnosti obou nemocnic, přičemž převážily přínosy jejich sloučení. "Proto jsem rozhodl o spojení nemocnic do jednoho celku. Hlavním důvodem je využití synergického efektu ve zdravotnické, výzkumné, personální i provozní oblasti," dodal Válek.

Vedení klinik obou nemocnic bylo ministrem informováno a ředitel Petr Polouček byl pověřen, aby připravil do konce září plán propojení. Vznikne tak komplex srovnatelný s univerzitními centry v zahraničí, což posílí pozici českého zdravotnictví v rámci EU.

"Spojení Fakultní nemocnice v Motole a Nemocnice Na Homolce rozhodně neznamená zánik ani pohlcení jedné z nich. Homolka i FN Motol zůstávají svébytnými areály s vlastní odbornou strukturou a identitou. Pro pacienty i zaměstnance se v každodenním provozu nic zásadního nemění – péče v medicínských programech bude pokračovat bez přerušení a ve stejné kvalitě. Od dubna mají obě nemocnice společné vedení, a proto můžeme na dosavadní spolupráci plynule navázat a dále ji rozvíjet tam, kde to bude dávat smysl. Naším cílem je propojit to nejlepší z obou institucí, posílit stabilitu, kvalitu péče a otevřít nové možnosti rozvoje. V této práci budeme důsledně pokračovat – ve prospěch pacientů, zdravotníků i celého českého zdravotnictví," uvedl Polouček.

Důležitou součástí procesu je i 2. lékařská fakulta UK, jejíž fakultní nemocnicí FN Motol je. "Spojení Fakultní nemocnice v Motole a Nemocnice Na Homolce vnímáme jako krok, který naši fakultu přibližuje standardům předních evropských univerzitních center. Těšíme se na nové možnosti výuky, výzkumu i klinické spolupráce, které toto spojení přinese. Jsem přesvědčen, že to bude přínosné pro naše studenty, pro zaměstnance obou nemocnic, a hlavně pro naše společné pacienty," sdělil děkan 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Marek Babjuk.

nemocnice Motol Nemocnice Na Homolce Vlastimil Válek (TOP 09) ministerstvo zdravotnictví

