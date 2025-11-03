Zdravotní problémy bývalého prezidenta Miloše Zemana neberou konce. V pondělí byl někdejší politik opět hospitalizován, přijala ho motolská nemocnice v Praze. Rodina se v týdnu chystá vyjádřit ke zdravotnímu stavu exprezidenta.
O Zemanově aktuální hospitalizaci informoval novinář Luboš Procházka. "Miloš Zeman je ode dneška znovu hospitalizovaný v motolské nemocnici, kde ho čeká důležité vyšetření. Do nemocnice ho dovezl řidič v doprovodu ochranky dnes ráno," napsal na síti X, kde zmínil, že rodina se ke zdravotnímu stavu exprezidenta vyjádří v průběhu týdne.
Sám Zeman se v neděli ozval prostřednictvím facebookového profilu. "Zdraví máme jen jedno a je moudré o něj pečovat. V nedávné době jsem absolvoval potřebný lékařský zákrok a v nejbližších dnech mě čeká další plánované vyšetření v nemocnici. Cítím se však lépe a léčba pokračuje podle očekávání," uvedl.
Lidem poděkoval za pozdravy a přání a naznačil, že se chce nadále objevovat na veřejnosti. "Těším se, že se brzy opět setkáme při některé z nadcházejících příležitostí," uzavřel krátké prohlášení.
Zeman v říjnu podstoupil operaci kvůli problémům s hnisavým abscesem na zádech. Předtím se měl potýkat s bronchitidou, na kterou mu lékaři předepsali silná antibiotika. Minulý týden v úterý chyběl na Pražském hradě, když se předávala státní vyznamenání.
Zeman patří k nejvýraznějším porevolučním politikům, byl předsedou ČSSD, vlády či Poslanecké sněmovny i prezidentem. Hlavou státu byl do předloňského března, kdy vypršel jeho druhý prezidentský mandát.
Související
Zeman ještě není fit. Na Pražském hradě bude v úterý chybět
Zemana operovali v pražské nemocnici. Kvůli problému se zády
Aktuálně se děje
před 6 minutami
Zemana opět hospitalizovali. Rodina se vyjádří k jeho zdraví
před 50 minutami
Za horor v britském vlaku je zodpovědný jeden muž. Počet zraněných stoupl
před 1 hodinou
Exministryně Maláčová odchází z vrcholné politiky
před 2 hodinami
Policie zasahuje v sídle VZP. Zadržela téměř dvě desítky lidí
před 3 hodinami
Koaliční smlouva unikla ještě před podpisem. Součástí je i dohoda o Okamurovi
před 4 hodinami
Velké problémy ve vlakové dopravě. Na koridoru někdo ukradl kabely
před 5 hodinami
Předpověď počasí slibuje malé babí léto. Bude až 15 stupňů
včera
Lotyšsko se jako první unijní země stahuje z Istanbulské úmluvy
včera
Byl druhý v Pardubické. S náhle zesnulým žokejem Složilem se lidé rozloučí v pátek
včera
Putin na další setkání s Trumpem nespěchá, prozradila Moskva
včera
Trump dostal zlaté věci či letadlo. Lídři na darech nešetří, zákon představuje problém
včera
Jaderná zařízení obnovíme, zní z Íránu. Trump nevyloučil další útok
včera
Střední Evropa jako příklad postkomunistické naděje může skončit. Hrozí tři zásadní problémy
včera
Andrew ztratí i poslední armádní poctu. Vládě to nařídil král Karel
včera
V Neratovicích vykolejil vlak. Cestující musí do autobusů
včera
Babiš reagoval na kritiku. Potvrdil, že v pondělí se podepíše koaliční smlouva
včera
Novinky o případu vraždy v plzeňské věznici. Pachatel se měl přiznat
včera
Dvě tváře Trumpa. Slibuje trvalý mír, vzápětí připouští další vojenský zásah
včera
Příměří v Gaze jako nadlidský úkol. Pomoct mohou mezinárodní síly, shodu se ale najít nedaří
včera
Marie Antoinetta se narodila před 270 lety. Život dcery Marie Terezie vyhasl na popravišti
Přesně před 270 lety, druhého listopadového dne roku 1755, porodila královna Marie Terezie své patnácté dítě – dceru, která dostala jméno Marie Antonie. Té byla předurčena budoucnost po boku francouzského krále a vstoupila do dějin pod jménem Marie Antoinetta. A také tím, že skončila i se svým manželem na popravišti.
Zdroj: Lucie Žáková