„Rezignovaný nebudu.“ Fiala poblahopřál vítězi Babišovi, ale zároveň ho varoval

Premiér Petr Fiala (ODS) na tiskové konferenci ve štábu koalice Spolu přiznal její porážku a poblahopřál vítěznému Andreji Babišovi (ANO). Zároveň ho ale i varoval. Lídr trojkoalice nehodlá rezignovat na boj s populismem a extremismem. Fiala nicméně nechtěl předjímat, zda vůbec bude pokračovat v čele ODS.
Stejné kulisy, ale jiný výsledek. Koalice Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL) se po čtyřech letech ke sledování sčítání hlasů po sněmovních volbách znovu sešla v Grand Majestic Hotelu v Truhlářské ulici. Ta je domovskou adresou sídla občanských demokratů, ze kterého kolem půl sedmé vpodvečer vyrazila skupinka nejvýraznějších kandidátů koalice v čele s premiérem Petrem Fialou a vědomím, že tentokrát se prohrálo. Vládu bude sestavovat hnutí ANO.
Fiala v úvodu tiskové konference poblahopřál vítězi voleb, za kterého označil Andreje Babiše. Pogratuloval i ostatním stranám, které překonaly pětiprocentní hranici a dostaly se do Poslanecké sněmovny. „Volby rozhodly hlasy, které tentokrát nepropadly, a koncentrovaly se u hnutí ANO,“ okomentoval výsledky předseda ODS.
Přišel i s menší analýzou toho, proč se Spolu tentokrát ve spojení se Starosty a nezávislými a Piráty nepovedlo získat dostatek mandátů, aby trojice subjektů mohla uvažovat o sestavení vlády. „Zvládli jsme největší bezpečnostní krizi za dlouhá léta a museli jsme udělat řadu nepopulárních kroků,“ vysvětlil premiér, s čím se jeho kabinet musel v uplynulých čtyřech letech popasovat.
První novinářské dotazy se po volebním neúspěchu vcelku logicky týkaly pokračování Fialy v čele ODS. Reakcí byla slova, že se poradí se stranickými kolegy a následně bude veřejnost informovat. „Chtěli jsme být první, skončili jsme druzí. Úspěch to není. Dnes žádné rozhodnutí činit nebudu,“ doplnil lídra místopředseda strany Zbyněk Stanjura, jenž také čelil otázce ohledně své budoucnosti.
Fiala dal nicméně hlasitě najevo, že i kdyby ve vrcholné politice skončil, mlčet nebude. „Nevzdám boj s populismem a extremismem, nevzdám boj o osud této země. Ať se nikdo netěší na to, že bych byl rezignovaný. Budu dál bojovat za to, aby naše země byla demokratická a svobodná,“ vzkázal.
Na závěr čelil premiér dotazu, zda by něco změnil na způsobu vedení předvolební kampaně. „Měli jsme nejintenzivnější kontaktní kampaň v historii České republiky, ale na vyhodnocení, co jsme mohli udělat jinak, respektive dřív, je ještě čas,“ konstatoval. Poté se znovu odebral do relativního bezpečí nedalekého stranického sídla.
