Řidič věřil navigaci, kamion zavedla až skoro na Pražský hrad

Kamion v úzkých malostranských uličkách vedoucích k Pražskému hradu šokoval místní v noci na čtvrtek. Policisté a hasiči pomáhali řidiči, jenž bezmezně věřil navigaci, která ho však zavedla do míst, kde nákladní vozidla opravdu nemají co dělat.
O události ve čtvrtek ráno informovali pražští hasiči, kteří v Nerudově ulici v noci na čtvrtek zasahovali společně s policisty. Na sociální síti dokonce zveřejnili fotografie z místa.
Podle hasičů se řidič do míst, kde s nákladním vozidlem rozhodně neměl co dělat, dostal kvůli důvěře v přístroje. "Navigace sem dovedla řidiče kamionu, který se zasekl v polovině ulice, ale nemohl se dostat dál," uvedli na síti X.
Incident se neobešel bez škod na majetku. "Při pokusu o návrat poškodil jedno zaparkované vozidlo. Kamion se díky koordinaci všech zasahujících podařilo odnavigovat zpět. Poté mohl centrum bezpečně opustit," dodali hasiči.
Nerudova ulice se nachází na Malé Straně a vede z Malostranského náměstí na Pražský hrad. Jde tak o frekventovanou ulici, kterou využívají turisté. Je také součástí někdejší Královské cesty, kudy chodil korunovační průvod českých králů.
