Babiš střet zájmů popírá. Vše vysvětlí v den, kdy se stane premiérem, Agrofert ale neprodá, tvrdí Schillerová

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš popírá, že by chtěl řešit střet zájmů změnou zákona. Ve videu na sociálních sítích navíc uvedl, že žádný střet zájmů nemá. Místopředsedkyně hnutí ANO Alena Schillerová ale v neděli uvedla, že Babiš hodlá veřejně vysvětlit, jak hodlá vyřešit svůj potenciální střet zájmů buď v den, kdy bude jmenován předsedou vlády, nebo den předtím, v závislosti na dohodě s prezidentem Petrem Pavlem. Schillerová to uvedla v nedělním diskusním pořadu Otázky Václava Moravce v České televizi.
Schillerová dále upřesnila, že kandidát na premiéra a předseda hnutí ANO Andrej Babiš podnikne nevratné kroky k odstranění střetu zájmů, ale striktně dodala, že Agrofert neprodá. Podle ní je hledání finálního řešení složitým právním procesem.
V současné době je Babiš stále jen řadovým poslancem a do skutečného střetu zájmů by se dostal až v okamžiku, kdy by byl oficiálně jmenován premiérem. Schillerová proto zdůraznila, že by Babiš měl mít „nějakou jistotu, když ty nevratné kroky učiní, že bude jmenován“. Tím naznačila, že se Babiš potřebuje předem ujistit o svém jmenování.
Andrej Babiš by se měl stát premiérem již potřetí. Poprvé ho do funkce jmenoval tehdejší prezident Miloš Zeman po volbách v roce 2017, kdy vznikla menšinová vláda ANO, která nezískala důvěru Poslanecké sněmovny. Po složitých vyjednáváních byla v létě sestavena druhá Babišova vláda, tentokrát již koaliční.
Babiš se ve středu odpoledne setkal na Pražském hradě s prezidentem Petrem Pavlem. Po schůzce Babiš novinářům sdělil, že hlavním tématem jednání bylo programové prohlášení vlády a komunikace ohledně řešení jeho střetu zájmů.
K diskusi o střetu zájmů, který by musel Babiš po jmenování do čela vlády vyřešit do 30 dnů, poznamenal: „Diskutovali jsme o tom, pan prezident má na to nějaký názor. Mluvili jsme o nějakých usneseních nějakých orgánů, takže my si to nastudujeme a já se k tomu ještě vrátím.“
Prezident Pavel požaduje, aby Babiš veřejnost seznámil s tím, jak se hodlá s touto problematikou vypořádat. I když Babiš sliboval vyřešení již před volbami, dosud odmítá sdělit, jak konkrétně bude postupovat.
„Já jsem v minulosti sliboval, že mu to vysvětlím. Teď to vypadá, že pan prezident hlavně chce, abych to vysvětlil veřejnosti, ne jemu,“ uvedl Babiš. Zároveň dodal, že problém řeší a výsledek bude v souladu s názory českých soudů a stanoviskem Evropské komise. Poznamenal také, že ačkoliv zemře, budou některá média i nadále psát o jeho střetu zájmů, čímž narážel na atmosféru v médiích.
Hrad následně potvrdil, že prezident Petr Pavel požaduje, aby předseda hnutí ANO veřejně vysvětlil, jak vyřeší svůj střet zájmů. Pokud tak věrohodně učiní, hlava státu je připravena ho jmenovat premiérem bez dalšího dokladu.
Pavel tak nadále požaduje, aby Babiš veřejně oznámil, jak hodlá vyřešit svůj střet zájmů. "Předsedovi hnutí zdůraznil, že jako prezident musí dostát svému slibu zachovávat Ústavu, proto chce, aby bylo zřetelné, jakým konkrétním způsobem Andrej Babiš splní své ústavní a zákonné povinnosti. V opačném případě by už jmenováním vznikalo podezření, že prezident zakládá neústavní stav," uvedl Hrad na webu.
Hlava státu hodlá jmenovat Babiše premiérem bezodkladně, pokud učiní kroky ukazující zájem vyřešit střet zájmů v souladu se zákony. "Rychlost dalších kroků směřujících k ustavení vlády je na Andreji Babišovi. Záleží, kdy zveřejní postup ve věci střetu zájmů a kandidáty na ministry vlády ANO," konstatovala prezidentská kancelář.
