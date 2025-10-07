Šéf ODS Petr Fiala skončí. Už nebude kandidovat na předsedu strany

Libor Novák

7. října 2025 19:18

Petr Fiala v Brně odvolil ve sněmovních volbách. (3.10.2025)
Petr Fiala v Brně odvolil ve sněmovních volbách. (3.10.2025) Foto: Michael Cabal / INCORP images

Premiér a předseda Občanské demokratické strany (ODS) Petr Fiala v úterý oznámil spolustraníkům, že na příštím kongresu strany už nebude usilovat o pozici předsedy. Své rozhodnutí sdělil členům výkonné rady ODS.

Fiala svá slova potvrdil na sociální síti X, kde zdůraznil, že k politice neodmyslitelně patří odpovědnost. „Volby koalice Spolu nevyhrála. Zodpovědnost za výsledek jsem nesl já jako lídr. Proto jsem se rozhodl znovu nekandidovat na předsedu ODS a s tímto svým rozhodnutím jsem dnes seznámil členy Výkonné rady,“ uvedl v prohlášení. Svým podporovatelům zároveň poděkoval a označil uplynulé období za „skvělou jízdu“.

ODS letos kandidovala ve sněmovních volbách v koalici Spolu společně s TOP 09 a KDU-ČSL. Koalice ovšem s výsledkem 23,3 procenta prohrála, když vítězem se stalo hnutí ANO se ziskem 34,5 procenta hlasů.

Přestože koalice získala celkem 51 mandátů, rozdělení sil v rámci Spolu je následující: ODS bude hájit svůj program s 26 poslanci, KDU-ČSL získala 16 mandátů a TOP 09 obsadila devět poslaneckých křesel.

Toto rozložení mandátů se podle informací zdá některým občanským demokratům nespravedlivé. Z tohoto důvodu se mezi nimi objevují hlasy volající po ukončení spolupráce v koalici Spolu. Už v prvních hodinách po porážce ve volbách do Poslanecké sněmovny se ve společném volebním štábu řešilo, zda bude projekt pokračovat.

Z některých kruhů přitom, aniž by byl čas na rozsáhlejší analýzy, zaznívalo, že trojkoalice po letošním výsledku skončí. Zdá se, že stačil jeden naprosto zřejmý neúspěch.

Vůdčí roli v koalici Spolu měli od počátku občanští demokraté, lídrem byl vždy bez jakýchkoliv pochybností premiér Petr Fiala (ODS). Z projektu ale zdánlivě profitovaly menší strany, což se zejména na příkladu KDU-ČSL ukázalo i v letošních sněmovních volbách. I díky kroužkování se do dolní komory parlamentu dostalo 16 lidovců, zatímco TOP 09 bude zastupovat jen devět lidí. Přesto se prý zvedá odpor k pokračování trojkoalice i v řadách nejméně jedné ze dvou menších stran.

Logicky na tiskové konferenci zazněl dotaz na stranické předsedy, co volební výsledek znamená pro Spolu. Fiala zdůraznil, že stál u jejího zrodu. A může být i u jejího konce. „Věřil jsem a věřím ji, ale v dalších měsících se povedou debaty v jednotlivých stranách i mezi námi (uvnitř ODS),“ prohlásil končící premiér.

Podle předsedkyně Sněmovny Markéty Pekarové Adamové (TOP 09) by odpověď na palčivou otázku byla velmi předčasná. „Koalice Spolu ukázala opakovaně, že to není projekt na jedny volby,“ poznamenala. Lidovecký lídr Marek Výborný ji doplnil slovy, že trojkoalice se osvědčila několikrát. „My se samozřejmě budeme radit, ale kdybych měl mluvit za sebe, tak mým cílem je silná KDU-ČSL v rámci silné koalice Spolu,“ nechal se slyšet.

Otázkou však také je, kdo vlastně bude o budoucnosti Spolu za jednotlivé strany rozhodovat. Již před volbami se Česko dozvědělo, že ve vrcholné politice pro tuto chvíli končí šéfka TOP 09 Pekarová Adamová.

