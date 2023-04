Síkela chce, aby dodavatelé sdělovali skutečné ceny energií. Plánuje úpravu

Proces vstupu Ukrajiny do EU by mohl být podle ministra zahraničí Jana Lipavského (Piráti) zahájen ještě letos, pokud se k tomu podaří přesvědčit všechny státy unie. Lipavský to dnes uvedl v pořadu Partie Terezie Tománkové. Reagoval tak na záměr prezidenta Petra Pavla, který se hodlá v souladu s postojem české diplomacie zasazovat o zahájení příslušných přístupových rozhovorů ještě do konce letošního roku, o což usiluje i Kyjev.