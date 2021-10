Kuba doporučuje jihočeským školám, aby prodloužily podzimní prázdniny

Kraj je zřizovatelem středních škol, Kuba by prodloužení přivítal i na základních školách. Zároveň by uvítal, pokud by po prázdninách všichni žáci absolvovali testy na covid-19.

"Tím bychom získali devět dní, kdy bychom rozpojili školní kolektivy, což je podle mě v tuto chvíli správný krok. Ale v žádném případě nechceme a ani nebudeme přistupovat k žádným lockdownům. Ale využít třídenní prázdniny a připojit k nim ještě další dva dny nám připadá velmi racionální a navíc nám to může v tuto chvíli pomoci," uvedl Kuba. Hygienici v úterý večer za posledních 24 hodin v regionu evidovali 234 nových případů koronaviru a také tři úmrtí. Českobudějovický okres navíc v těchto dnech patří mezi nejzasaženější v republice, za týden zde připadá 270 případů covidu-19 na 100.000 obyvatel. Kuba uvedl, že školní kolektivy jsou častým ohniskem nákazy. Podle něj je to z velké části dané i tím, že řada dětí kvůli věku nemůže podstoupit očkování proti koronaviru.

"Chtěl bych Jihočechy uklidnit, že ta situace v nemocnicích v kraji je klidná. Skladba (hospitalizovaných) pacientů vypadá tak, že ve vážném stavu tam v naprosté většině končí neočkovaní lidé. A pokud jsou očkovaní, je jim kolem 80 let, což jsou často lidé s jinými komplikacemi," uvedl Kuba.

Prodloužení podzimních prázdnin závisí podle hejtmana na jednotlivých školách, jelikož jejich ředitelé mohou školy uzavřít z důvodu ředitelského volna. Jihočeský kraj je zřizovatelem středních škol. "Přivítali bychom to i na základních školách, ale záleží okres na okresu a konkrétních případech. Vždy je třeba to posoudit místním pohledem," uvedl Kuba.

Některé z nich s doporučením souhlasí. "Rozhodli jsme, že ředitelské volno v pondělí a úterý budeme mít," řekl ČTK ředitel českobudějovické základní školy Bezdrevská Pravoslav Němeček. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) dnes uvedl, že navrhne pro kraje s nejvyšším výskytem koronaviru povinné nošení roušek pro děti nad 12 let i ve třídách. Doposud je musely mít pouze ve společných školních prostorách. "Pokud to pomůže, tak tento krok vítám. Ale není to nic příjemného pro žáky a ani učitele, když musí několik hodin dýchat se zakrytými ústy," uvedl Němeček.

Od začátku pandemie loni na jaře se v kraji prokázal covid-19 u 102.176 lidí. Vyléčilo se jich dosud 98.517. Od loňského března zemřelo na jihu Čech v souvislosti s koronavirem 1806 lidí.