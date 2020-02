Ministr Plaga: S administrativou by školám mohli pomoct nepedagogové

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Ministerstvo školství by chtělo otevřít diskusi o možnostech, jak by mohli lidé bez pedagogického vzdělání pomoci školám s administrativou. Uvažuje například o možnosti zřídit pozici technického ředitele nebo o posílení povinnosti zřizovatelů školám pomáhat. Na dnešním semináři Audit vzdělávacího systému v ČR za rok 2019, který pořádal senátní školský výbor, to řekl ministr školství Robert Plaga (ANO).