Střední školy jsou na distanční výuku připravené

Ministr zdravotnictví Roman Prymula dnes s ministrem školství Robertem Plagou oznámili, že od pondělí 5. října na dva týdny přejdou na výuku na dálku střední školy v okresech, které jsou na takzvaném semaforu nákazy koronavirem označeny červenou nebo oranžovou barvou. Výjimkou bude praktická výuka. Ve školách, kde bude fungovat prezenční výuka, se od pondělí bude 14 dnů učit hudební výchova bez zpěvu a tělocvik by se měl učit venku. Na distanční vzdělávání by v červených a oranžových regionech měly přejít i základní umělecké školy. Zájmové kroužky by se měly omezit jen pro skupiny nanejvýš deseti účastníků uvnitř a dvaceti venku, řekl Prymula. O opatřeních rozhodnou hygienici v jednotlivých krajích.

Podle předsedy Unie školských asociací CZESHA Jiřího Zajíčka by s výukou na dálku po dobu 14 dnů ve středních školách problém být neměl. Uvítal, že bude možné pokračovat prezenčně ve výuce praktické. Podle něj je nyní otázka, zda bude distanční vzdělávání trvat skutečně jen dva týdny. Pokud by nebylo možné školy za dva týdny znovu otevřít, mohly by se do nich podle něj třeba vrátit alespoň studenti posledních ročníků. Řekl, že o této možnosti už mluvil i s Plagou.

Podle předsedy Asociace ředitelů základních škol Michala Černého je logické, že se omezí hudební a tělesná výchova. Dosud podle něj nedávalo smysl, že v jiných předmětech musí žáci ve výuce nosit roušky, ale při tělocviku nebo zpěvu ne. Řada ředitelů podle něj omezení pro oba předměty zavedla již dříve.

Někteří ředitelé také podle něj už omezili počet nabízených kroužků. "Mně se nejdřív ani moc nechtělo je otevírat, ale ten zájem ze strany rodičů je velký, tak jsme pak některé vypsali," řekl. Část z nich se podle něj asi v dalších dvou týdnech nebude moct konat. Které, zatím nevěděl. Peníze se ale podle něj rodičům zatím vracet nebudou. Spíše se možná převedou do druhého pololetí, řekl.

Podle předsedy Sdružení pracovníků domů dětí a mládeže (DDM) a ředitele DDM hl.m.Praha Libora Bezděka zřejmě pražští hygienici od pondělí na dva týdny zakážou i prezenční výuku v kroužcích DDM v Praze. Část kroužků se tak zřejmě bude od pondělí konat na dálku, další vůbec. Zrušené hodiny by se pak mohly nahradit na konci června, řekl.

Předseda Asociace základních uměleckých škol Tomáš Kolafa uvedl, že je rozhodnutím o přechodu ZUŠ na výuku na dálku zklamaný. Podle něj o tom předtím se zástupci uměleckých škol nikdo nehovořil. ZUŠ podle něj v příštích dvou týdnech přejdou do stejného režimu, ve kterém fugnovaly na jaře. Pro další období by chtěla asociace vyjednat aspoň možnost prezenční individuální výuky, uzavřel Kolafa.