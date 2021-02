Vláda povolila komisionální zkoušky, potřebují je maturanti, kteří v lednu propadli

Ministerstvo školství již na konci ledna určilo, že neúspěšní studenti se budou moct zúčastnit jarních termínů maturit, pokud do 31. března zvládnou složit opravné komisionální zkoušky. Vyplývá to z mimořádného opatření ministerstva k maturitám a z informací, které o provozu škol ode dneška zveřejnil úřad na webu.

Kvůli opatřením proti covidu-19 jsou nadále otevřené jen mateřské a speciální školy a první a druhé třídy základních škol. Ostatní mají povinnou výuku na dálku. Vyhlášením nového nouzového stavu, který navázal na předchozí, se na tom nic nezměnilo. Vláda krizovým opatřením rozhodla, že školy zůstanou ve stejném režimu jako doposud. Jediná změna se týká povolení opravných a náhradních komisionálních zkoušek ve středních školách a konzervatořích.

Ministr školství Robert Plaga (za ANO) už na konci ledna oznámil v souvislosti s trvající epidemií a výukou na dálku změny v podobě letošních maturit. Kromě toho, že se například zruší slohy z jazyků, bude k maturitám připuštěn každý, kdo prospěl v prvním pololetí. Ti, kdo neprospěli nebo nebyli hodnoceni, budou muset nejdřív složit opravné či náhradní komisionální zkoušky. Pokud požádají o přezkoušení do 31. března a zkoušku zvládnou, budou moct jít k maturitám na jaře. Ti, kdo komisionální zkoušku složí později, a to do 30. června, budou připuštěni k maturitám v podzimním termínu.

Za běžné situace platí, že náhradní zkouška se nedělá před komisí a opravná zkouška zpravidla v prvním pololetí není, protože rozhodující je vysvědčení v druhém pololetí. Letos je situace jiná. Komisionální podoba náhradní zkoušky má podle ministerstva zajistit co největší objektivitu hodnocení žáka před maturitou.

Podle údajů Cermatu se k jarnímu termínu maturit přihlásilo poprvé 72.751 studentů. Státní maturitní testy se mají konat od 3. do 7. května, školní maturity od 16. května do 25. června. Praktické maturity mohou podle vyhlášky ministerstva začít od 1. dubna, jejich období letos potrvá do 27. srpna. Studenti se mohli k maturitě přihlásit do 1. prosince.

Krizové opatření vlády ve školách uvádí jako výjimku ze zákazu přítomnosti žáků kromě komisionálních zkoušek také zkoušky do 10 lidí na vysokých a vyšších odborných školách, přijímací, maturitní a závěrečné zkoušky ve středních školách, individuální konzultace, státní jazykové zkoušky do 10 lidí a praktickou výuku ve zdravotnických, farmaceutických či pedagogických oborech.