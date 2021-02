Vláda schválila 46.000 respirátorů pro školy ve třech okresech

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Vláda dnes schválila dodání 46.000 respirátorů pro učitele i nepedagogické zaměstnance v základních, mateřských a speciálních školách v okresech Cheb, Sokolov a Trutnov, které jsou nejhůře postižené epidemií covidu-19. Na twitteru to uvedl ministr školství Robert Plaga (za ANO). Vláda v uvedených okresech ve čtvrtek omezila volný pohyb osob, cestovat do nich a z nich lidé mohou jen z určených důvodů, například kvůli práci nebo při péči o příbuzné. Opatření má platit do konce nouzového stavu, tedy do neděle.