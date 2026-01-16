Sněmovna vyzvala prezidenta, aby jmenoval Turka ministrem. Stanovisko se nemění, opáčil Hrad

Poslanecká sněmovna v pátek přijala usnesení, ve kterém důrazně vyzvala prezidenta Petra Pavla, aby dodržoval Ústavu ČR a bez zbytečných průtahů jmenoval členy vlády navržené premiérem. Dokument, který podpořila vládní koalice ANO, SPD a Motoristů, reaguje na prezidentovo odmítnutí jmenovat Filipa Turka (Motoristé) ministrem životního prostředí. Podle zákonodárců nepřísluší hlavě státu kádrovat kandidáty, ale má je na návrh předsedy vlády pouze formálně jmenovat.
Hlavním argumentem poslanců je fakt, že politickou odpovědnost za členy kabinetu nese právě Sněmovna. Usnesení, pro které hlasovalo 101 ze 183 přítomných poslanců, připomíná, že prezident nemá posuzovat vhodnost adeptů, protože toto právo náleží pouze dolní komoře parlamentu, která vládě vyslovuje nebo nevyslovuje důvěru. Spor o Filipa Turka, kterého Petr Pavel odmítl kvůli jeho kontroverzním výrokům a postojům z minulosti, tak přerostl v institucionální konflikt o výklad ústavních pravomocí.
Zatímco koaliční poslanci hovoří o obraně parlamentní demokracie, opozice usnesení ostře kritizuje jako bezvýznamné gesto. Podle opozičních politiků je text právně nevymahatelný, protože hlava státu není ze své funkce Sněmovně odpovědná.
Sám Filip Turek, čestný předseda Motoristů, označil prezidentův postup za svévolný a protiústavní. Ministr zahraničí Petr Macinka k tomu dodal, že jmenování ministrů by nemělo být založeno na sympatiích hlavy státu, ale na výsledku voleb a dohodě vítězných stran. Právě Motoristé byli iniciátory tohoto bodu jednání, který nakonec koaliční většina prosadila do programu schůze.
Prezidentská kancelář na výzvu zareagovala obratem a v oficiálním prohlášení uvedla, že usnesení bere na vědomí, ale nehodlá se jím řídit. Hrad zdůraznil, že Sněmovna sice může zaujímat stanoviska, ale nemá pravomoc prezidentovi ukládat povinnosti nebo mu diktovat způsob postupu. Podle vyjádření Kanceláře prezidenta republiky považuje Petr Pavel své důvody pro nejmenování Turka za dostatečně podložené a plně v souladu s ústavními zvyklostmi.
„Kancelář prezidenta republiky bere na vědomí dnešní usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky týkající se postupu při jmenování členů vlády. Prezident republiky vede jednání o členech vlády výhradně s předsedou vlády. Premiérovi své argumenty k nejmenování navrženého kandidáta sdělil a považuje je za dostatečně odůvodněné a nerozporné s Ústavou a ústavními zvyklostmi. Poslanecká sněmovna může v dané věci zaujímat stanoviska, je to její nezadatelné právo, ale nemůže prezidentu republiky ukládat povinnosti ani stanovovat, jakým způsobem má postupovat,“ uvedl Hrad s tím, že přijaté usnesení nic nemění na dosavadním stanovisku prezidenta.
Evropské mocnosti v čele s Francií a Německem přistoupily k bezprecedentnímu vojenskému kroku v reakci na stupňující se tlak Bílého domu ohledně Grónska. Poté, co americký prezident Donald Trump otevřeně pohrozil možnou anexí tohoto strategického ostrova, zahájili spojenci operaci Arctic Endurance. Tato mise pod dánským velením má jasný cíl: ochránit územní celistvost Dánského království a vyslat do Washingtonu signál, že jakékoli pokusy o násilné převzetí kontroly nad ostrovem narazí na tvrdý odpor evropských partnerů.
