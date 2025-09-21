The Guardian: NATO by mohlo sestřelovalo ruské letouny ve svém vzdušném prostoru, navrhuje Pavel

Libor Novák

21. září 2025 12:18

Petr Pavel
Petr Pavel Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Prezident Petr Pavel tvrdí, že by NATO mělo adekvátně reagovat na opakované narušování vzdušného prostoru Ruskem. Podle něj to zahrnuje i možnost sestřelení ruských letounů. Pavel se podle The Guardian domnívá, že Rusko takto testuje odhodlání aliance a jedná naprosto nezodpovědně. Dále zdůraznil, že ustupování zlu není volba.

Kvůli nedávným vpádům ruských dronů se britské stíhačky Typhoon zapojily do mise Eastern Sentry a hlídkovaly nad Polskem. Tento krok přišel po nedávném narušení polského vzdušného prostoru, stejně jako po incidentech v Estonsku a Rumunsku. Podle polského premiéra Donalda Tuska je jeho země nejblíže otevřenému konfliktu od druhé světové války.

Mezitím Ukrajina podnikla další útoky na ruské území, tentokrát zasáhla ropné rafinerie v ruské Samaře a Saratově. Podle ukrajinského generálního štábu byly cílem úderů objekty, které poskytují podporu ruské armádě. Ukrajinská tajná služba uvedla, že cílem těchto útoků je zastavit tok ropných dolarů, které financují válku proti Ukrajině.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zároveň obvinil spojence, že „ztrácejí čas“ a vyzval je k uvalení sankcí na Rusko. Zelenskyj se má příští týden v New Yorku setkat s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, kterého hodlá přesvědčit k uvalení dalších sankcí.

V noci na sobotu provedlo Rusko rozsáhlý dronový a raketový útok na Ukrajinu, při kterém zemřeli nejméně tři lidé a několik desítek jich bylo zraněno. Zelenskyj prohlásil, že Kreml neútočí na vojenské cíle, ale na civilní infrastrukturu, aby terorizoval civilisty.

Nově zveřejněná zpráva OSN také upozorňuje na "seismický pokles" lidských práv v Rusku. Podle ní se ruští představitelé uchylují k systematickému mučení, a to dokonce s pomocí zdravotníků, kteří jim radí, jak způsobovat co největší bolest. Zpráva vyzývá země, aby stíhaly údajné pachatele mučení podle tzv. univerzální jurisdikce. 

Zdroj: Libor Novák

