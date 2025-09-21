The Guardian: NATO by mohlo sestřelovalo ruské letouny ve svém vzdušném prostoru, navrhuje Pavel

Prezident Petr Pavel tvrdí, že by NATO mělo adekvátně reagovat na opakované narušování vzdušného prostoru Ruskem. Podle něj to zahrnuje i možnost sestřelení ruských letounů. Pavel se podle The Guardian domnívá, že Rusko takto testuje odhodlání aliance a jedná naprosto nezodpovědně. Dále zdůraznil, že ustupování zlu není volba.
Kvůli nedávným vpádům ruských dronů se britské stíhačky Typhoon zapojily do mise Eastern Sentry a hlídkovaly nad Polskem. Tento krok přišel po nedávném narušení polského vzdušného prostoru, stejně jako po incidentech v Estonsku a Rumunsku. Podle polského premiéra Donalda Tuska je jeho země nejblíže otevřenému konfliktu od druhé světové války.
Mezitím Ukrajina podnikla další útoky na ruské území, tentokrát zasáhla ropné rafinerie v ruské Samaře a Saratově. Podle ukrajinského generálního štábu byly cílem úderů objekty, které poskytují podporu ruské armádě. Ukrajinská tajná služba uvedla, že cílem těchto útoků je zastavit tok ropných dolarů, které financují válku proti Ukrajině.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zároveň obvinil spojence, že „ztrácejí čas“ a vyzval je k uvalení sankcí na Rusko. Zelenskyj se má příští týden v New Yorku setkat s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, kterého hodlá přesvědčit k uvalení dalších sankcí.
V noci na sobotu provedlo Rusko rozsáhlý dronový a raketový útok na Ukrajinu, při kterém zemřeli nejméně tři lidé a několik desítek jich bylo zraněno. Zelenskyj prohlásil, že Kreml neútočí na vojenské cíle, ale na civilní infrastrukturu, aby terorizoval civilisty.
Nově zveřejněná zpráva OSN také upozorňuje na "seismický pokles" lidských práv v Rusku. Podle ní se ruští představitelé uchylují k systematickému mučení, a to dokonce s pomocí zdravotníků, kteří jim radí, jak způsobovat co největší bolest. Zpráva vyzývá země, aby stíhaly údajné pachatele mučení podle tzv. univerzální jurisdikce.
Související
Jak Kreml zasahuje do voleb cizích států? BBC odhalila tajnou síť ruské propagandy
Polsko uvedlo protileteckou obranu do stavu pohotovosti. Zelenskyj se sejde s Trumpem
Aktuálně se děje
před 45 minutami
The Guardian: NATO by mohlo sestřelovalo ruské letouny ve svém vzdušném prostoru, navrhuje Pavel
před 2 hodinami
Jak Kreml zasahuje do voleb cizích států? BBC odhalila tajnou síť ruské propagandy
před 3 hodinami
Co znamená uznání Palestiny jako nezávislého státu?
před 4 hodinami
Velká Británie a Portugalsko se chystají uznat palestinský stát
před 6 hodinami
Podzimní počasí je tady. Příští týden teploty citelně klesnou
včera
Tisíce demonstrantů v Haagu protestovaly proti migraci. Policie je rozehnala slzným plynem
včera
Příliš velká na to, aby prohrál. Stubb prozradil, proč Putin nechce ukončit válku
včera
SPD vystavilo svou identitu na vodě. Varuje před neexistujícími migranty i těmi, kteří Česku pomáhají odvrátit krizi
včera
Vyhrocený výroční zápas. Sportovní ředitel Hradce napadl sparťanského gólmana, Priske navštívil rozhodčí
včera
Pelta zná nástupní den do vězení. Mezitím měl být hospitalizován na JIP
včera
Americká armáda zaútočila v mezinárodních vodách na loď s drogami
včera
Pentagon novinářům omezí přístupy. Nechce, aby publikovali všechno
včera
Jako žába ve vroucí vodě. Rusko letos už pětkrát narušilo estonský vzdušný prostor
včera
Zelenskyj neskrývá frustraci: Spojenci ztrácejí čas, je třeba jednat
včera
Evropská letiště zasáhl rozsáhlý kyberútok
včera
Druhá aktivace článku 4 NATO za měsíc. V čem se liší od článku 5?
včera
Polsko uvedlo protileteckou obranu do stavu pohotovosti. Zelenskyj se sejde s Trumpem
včera
Zrušení zákazu ruských médií? Vondráčkovy výroky mě nezajímají, řekl Babiš Politicu
včera
Rusko incident se stíhačkami popírá. Estonsko požádalo o aktivaci článku 4
včera
Venezuela chce USA demonstrovat sílu. Zahájila cvičení s ruskou technikou
Venezuelské úřady zahájily třídenní vojenské cvičení a předvedly ruské stíhačky. Cílem je ukázat sílu USA v souvislosti s rostoucím napětím kvůli rozmístění amerických válečných lodí v Karibiku.
Zdroj: Libor Novák