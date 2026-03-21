Tisíce občanek je nutné vyměnit. Přestaly splňovat dnešní požadavky

Jan Hrabě

21. března 2026 21:04

Foto: Lukáš Henzl / INCORP images

Tisíce lidí by si v následujících měsících měly zařídit novou občanku. Průkazy vydané do konce června 2000 totiž přestávají splňovat dnešní bezpečnostní požadavky. Změna se týká lidí, kteří se narodili do konce roku 1935. 

Ministerstvo vnitra v uplynulých dnech informovalo, že u lidí narozených před 31. prosincem 1935 může být nutná výměna občanského průkazu. 

"Pokud mají občanský průkaz vydaný do 30. června 2000, 2. srpna 2026 přestane platit. Jde o velmi staré typy dokladů, které už nesplňují dnešní bezpečnostní požadavky. Doklady neobsahují údaj o platnosti dokladu, případně je v nich uvedeno, že platnost je bez omezení. Jak se ale ukazuje, ani 'bez omezení' netrvá věčně," uvedlo ministerstvo.

Podle evidence se změna bude týkat zhruba 10 tisíc lidí. Úředníci se navíc domnívají, že část z nich například emigrovala anebo zemřela v zahraničí. Nejvíce lidí se starými občanskými průkazy má být v Praze, Jihomoravském a Moravskoslezském kraji. 

Ministerstvo oslovilo starosty a starostky všech obcí s rozšířenou působností, aby se informace dostala přímo k lidem, kterých se to týká. Například prostřednictvím úřadů, sociálních služeb nebo zařízení pro seniory.

Jak mají lidé postupovat? Pokud má někdo občanský průkaz vydaný do 30. června 2000, je potřeba podat žádost na obecním úřadě obce s rozšířenou působností. Vydání nového občanského průkazu je v tomto případě zdarma. U lidí, pro které je cesta na úřad obtížná, je možné vyřizovat žádosti mimo budovu úřadu - například doma, v nemocnici nebo v domově pro seniory. To samé platí pro následné převzetí nového dokladu.

Zdroj: Jan Hrabě

