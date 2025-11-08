TOP 09 má nového předsedu. Havel neměl ve volbě soupeře

8. listopadu 2025 11:58

TOP 09 si volí nového předsedu strany. (8.11.2025)
TOP 09 si zvolila nového předsedu, který nahrazuje končící Markétu Pekarovou Adamovou. Stranu od soboty povede poslanec Matěj Ondřej Havel, byl jediným kandidátem na nejvyšší stranickou funkci. 

Přestože byl jediným kandidátem, podpořilo Havla jen 120 ze 171 delegátů. Nový stranický předseda kolegům po zvolení slovy "bude to o nás" zdůraznil, že si hodlá zakládat na týmové práci. Vyplynulo to už z jeho kandidátského projevu. "Naším společným úkolem je, aby z tohoto sněmu odešla sebevědomá TOP 09," prohlásil s tím, že trvá na prozápadním ukotvení Česka. 

Havel je historicky pátým předsedou TOP 09, která vznikla v roce 2009, a to konkrétně po obou zakladatelích Karlu Schwarzenbergovi a Miroslavu Kalouskovi, Jiřím Pospíšilovi a končící Markétě Pekarové Adamové. Bývalá předsedkyně Poslanecké sněmovny se rozhodla funkci neobhajovat a pro tuto chvíli odchází z vrcholné politiky. V říjnových sněmovních volbách ani neobhajovala poslanecký mandát.

Osmatřicetiletý Havel ho obhájil, poslancem je od roku 2021. Letos kandidoval na kandidátce Spolu v Královéhradeckém kraji, kde získal přes osm tisíc preferenčních hlasů. Povoláním je učitel, do loňského roku byl šest let ředitelem Gymnázia J. K. Tyla v Hradci Králové. 

Sněm TOP 09 pokračuje volbou místopředsedů. Do vedení kandidují výrazné politické osobnosti, konkrétně končící ministr pro vědu a výzkum Marek Ženíšek, exministr a bývalý europoslanec Jiří Pospíšil či předseda poslaneckého klubu Jan Jakob. 

TOP 09 se momentálně nachází na konci svého historicky druhého volebního angažmá a po říjnových sněmovních volbách ji zastupuje devět poslanců. Má také sedm senátorů v druhé parlamentní komoře a dva europoslance. V posledních dvou sněmovních volbách se však o hlasy neucházela samostatně, ale jako součást koalice Spolu (s ODS a KDU-ČSL). 

Babiš naznačil, že může dělat problémy. Střet zájmů není překážka, prohlásil

