Tragédie zastavila provoz. Metro C srazilo člověka

Jan Hrabě

4. listopadu 2025 12:23

Metro
Metro Foto: Tomáš Sůsa / INCORP images

Pražské metro se v úterý potýká s problémy. Po ranní závadě na lince B se před polednem zastavil i provoz v části linky C. Vlaky tam zastavila nehoda, konkrétně střet s člověkem, který nepřežil. 

"Z důvodu nehody ve stanici Nádraží Holešovice je přerušen provoz metra C v úseku Ládví - Florenc," uvedl dopravce po 11. hodině na sociální síti X s tím, že je zavedena náhradní autobusová doprava. 

Jde o linku XC mezi stanicemi Ládví a Florenc, podrobnosti najdou lidé na webových stránkách dopravního podniku. V úsecích mezi stanicemi Ládví a Letňany a stanicemi Florenc a Háje je provoz metra zachován. 

Cestující mohou v úseku mezi Kobylisy a Sídlištěm Ďáblice využít i tramvajové linky 3 a 17 a v úseku Kobylisy - Nádraží Holešovice - Vltavská souběžné tramvajové spoje pravidelných linek.

