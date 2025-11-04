Tragédie zastavila provoz. Metro C srazilo člověka

Pražské metro se v úterý potýká s problémy. Po ranní závadě na lince B se před polednem zastavil i provoz v části linky C. Vlaky tam zastavila nehoda, konkrétně střet s člověkem, který nepřežil.
"Z důvodu nehody ve stanici Nádraží Holešovice je přerušen provoz metra C v úseku Ládví - Florenc," uvedl dopravce po 11. hodině na sociální síti X s tím, že je zavedena náhradní autobusová doprava.
Jde o linku XC mezi stanicemi Ládví a Florenc, podrobnosti najdou lidé na webových stránkách dopravního podniku. V úsecích mezi stanicemi Ládví a Letňany a stanicemi Florenc a Háje je provoz metra zachován.
Cestující mohou v úseku mezi Kobylisy a Sídlištěm Ďáblice využít i tramvajové linky 3 a 17 a v úseku Kobylisy - Nádraží Holešovice - Vltavská souběžné tramvajové spoje pravidelných linek.
