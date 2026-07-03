Tragická nehoda na Vysočině. Čelní střet kamionů nepřežil ani jeden z řidičů

Tragickou nehodou dvou nákladních vozidel na Havlíčkobrodsku se od čtvrtečního dopoledne zabývá policie. Oba řidiči nepřežili čelní střet, po kterém došlo k uzavření důležité silnice. Příčina nehody je předmětem vyšetřování.
Vážná nehoda dobu kamionů se stala dvacet minut po 10. hodině a vedla k uzavření silnice I/38, tedy hlavního tahu z Jihlavy na Havlíčkův Brod, u obce Štoky. Na místě zasahovaly všechny složky integrovaného záchranného systému.
"Při čelním střetu dvou kamionů začala vozidla hořet. Nehoda má tragické následky, na místě zemřeli řidiči obou kamionů," uvedla policie na sociální síti X. Příčina a okolnosti havárie jsou předmětem probíhajícího vyšetřování.
Policisté během dopoledne vyzvali řidiče, kteří plánovali cestu mezi Jihlavou a Havlíčkovým Brodem, aby zvolili jinou trasu, protože se předpokládalo, že uzavírka silnice potrvá nejméně několik hodin.
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