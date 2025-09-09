Tragickou nehodu na Mostecku nepřežila jedna osoba

Tragická nehoda se stala v pondělí v brzkých odpoledních hodinách na Mostecku. Jeden člověk zemřel, další utrpěl vážná zranění. Silnice musela být uzavřena, provoz byl obnoven až vpodvečer.
Informace o vážné nehodě dodávky a kamionu na silnici I/13 z Bíliny do Mostu přišla v pondělí po půl jedné po poledni. Na místě se nacházeli dva velmi vážně zranění lidé, kteří byli mimo dodávku. Šlo o pracovníky, kteří pracovali na silnici.
"Po příjezdu na místo dopravní nehody jednotky požární ochrany vyprostily jednu osobu, která měla zaklíněnou nohu mezi dodávkou a svodidly. Poté byla předána do péče ZZS. U druhé osoby byl lékařem i přes veškerou snahu všech zasahujících konstatován exitus," uvedli hasiči na facebooku.
Na místo se dostavili čtyři členové posttraumatického týmu, kteří na místě poskytli posttraumatickou péči. Hasiči provedli protipožární opatření na vozidlech a úklid vozovky a odstranili potenciálně nebezpečné plechy a plasty na kamionu.
Silnice byla po dobu zásahu záchranných složek uzavřena. Před 18. hodinou byla zprůjezdněna jedním pruhem.
