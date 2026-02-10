Tragickou nehodu na Šumpersku nepřežil důchodce. Žena utrpěla zranění

Tragická nehoda se v úterý ráno stala na Šumpersku. Auto s dvojicí seniorů se střetlo s nákladním vozidlem. Řidič osobního auta podlehl zraněním, spolujezdkyně byla převezena do nemocnice. Nehodu vyšetřuje policie.
Policie o nehodě, která se stala v úterý před šestou hodinou ráno, informovala po kolem půl osmé na sociální síti X. Strážci zákona bez větších podrobností uvedli, že havárie byla tragická se smrtelným zraněním jednoho z účastníků.
Podle informací webu novinky.cz zemřel sedmdesátiletý řidič osobního auta Volkswagen, který na křižovatce nedal přednost nákladnímu vozidlu, takže došlo ke střetu. Sedmašedesátiletá žena utrpěla zranění a byla převezena do olomoucké fakultní nemocnice.
Silnice I/44 musela být po nehodě mezi Postřelmovem a Zábřehem obousměrně uzavřena. Po 9. hodině pak policisté sdělili, že ukončili šetření nehody na místě a komunikaci opět zprůjezdnili.
