Trénink paměti může podle odborníků pomoci dětem s poruchami učení i lidem s demencí

Třicet let od transplantace srdce slaví letos sedmapadesátiletý Petr z obce Mokrá-Horákov na Brněnsku, který je nejdéle žijícím pacientem po transplantaci srdce operovaným v Brně. ČTK to řekl Jan Krejčí, přednosta kardiologické kliniky Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně, která se o muže stará. Podle něj je přitom medián střední doby přežití po podobném zákroku 12 až 13 let.