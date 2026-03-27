Tři roky se čekalo. Babiš obnovuje společná vládní jednání se Slováky

Po třech letech opět najednou zasednou česká a slovenská vláda. Stane se tak příští týden v úterý, vyplývá to z informací na webu Úřadu vlády. Premiéři Andrej Babiš (ANO) a Robert Fico (Smer-SD) při té příležitosti podepíšou dokument o vzájemné spolupráci obou sousedících zemí.
"V úterý 31. března 2026 se na zámku Nová Horka ve Studénce uskuteční společné zasedání vlád České republiky a Slovenské republiky," avizuje Úřad vlády na webových stránkách, kde ve stručnosti informuje o programu jednání.
"Předseda vlády ČR Andrej Babiš a předseda vlády SR Robert Fico podepíší Memorandum o prohloubené spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky. Společně budou jednat také o podpoře konkurenceschopnosti, dopravní infrastruktuře a energetické bezpečnosti," informoval úřad.
Připomněl také, že první společné jednání vlád zemí, které vznikly rozpadem společného státu v roce 1993, proběhlo v roce 2012 v Uherském Hradišti jako vyjádření nadstandardních vztahů mezi oběma zeměmi. Od té doby proběhlo osm zasedání, zatím poslední se uskutečnilo v roce 2023 ve slovenském Trenčíně.
K obnovení společných rokování zásadním způsobem přispěly říjnové parlamentní volby v Česku, po nichž se utvořila vláda hnutí ANO, Motoristů a SPD, jejíž představitelé jsou spolupráci s Ficovým Slovenskem nakloněni. V tom se liší od předchozího kabinetu vedeného expremiérem Petrem Fialou (ODS).
