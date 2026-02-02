Turek tvrdí, že má od právníků připravený návrh žaloby na Pavla

Poslanec za hnutí Motoristé sobě Filip Turek oznámil, že má od právníků připravený návrh žaloby na ochranu osobnosti směřující proti prezidentu Petru Pavlovi. Spor mezi oběma muži se vyostřil poté, co hlava státu odmítla Turka jmenovat ministrem životního prostředí. Turek o postupu informoval v pondělí před jednáním koaliční rady ve Strakově akademii s tím, že chce další kroky nejprve probrat s koaličními partnery.
Jádrem sporu jsou prezidentovy výroky na adresu poslance, které se týkaly jeho dřívějších aktivit na sociálních sítích. Petr Pavel poukázal na Turkovu údajnou náklonnost k nacistickému režimu, což poslanec rezolutně odmítá. Turek tvrdí, že jde o nepochopení jeho specifického černého humoru, a zdůrazňuje, že je bezúhonnou osobou, která se nemá za co stydět. Prezidentovy komentáře se ho podle jeho slov hluboce dotkly.
Turek se rovněž zastal předsedy Motoristů a ministra zahraničí Petra Macinky v kauze uniklých textových zpráv. V nich Macinka hrozil Hradu „brutálním bojem“, pokud nebude Turek jmenován, což prezident interpretoval jako pokus o vydírání. Podle Turka však nešlo o chybu ministra, ale o standardní politický nátlak, k němuž byl Macinka dotlačen prezidentovým vstupem do aktivního politického boje.
Prezident podle Turka svým postupem nectí výsledky voleb ani usnesení Sněmovny a v podstatě se stal novým lídrem opozice. Zatímco v neděli demonstrovaly v ulicích desítky tisíc lidí na podporu hlavy státu, Turek tyto protesty nesledoval a trvá na tom, že současné napětí mezi Hradem a Černínským palácem zavinil právě Petr Pavel.
Celý konflikt má i parlamentní dohru, neboť opozice na úterý svolala mimořádnou schůzi Sněmovny. Na ní chce vyvolat hlasování o nedůvěře koaliční vládě ANO, SPD a Motoristů sobě pod vedením Andreje Babiše. Vládní koalice v současnosti disponuje většinou 108 hlasů. Čestný prezident Motoristů a poslanec Filip Turek má připravený návrh žaloby na ochranu osobnosti kvůli sporu s prezidentem Petrem Pavlem o své jmenování ministrem životního prostředí.
