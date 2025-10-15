Turkova kauza už zajímá i policii. Začala prověřovat jeho údajné výroky

Jan Hrabě

Jan Hrabě

15. října 2025 18:33

Volební štáb Motoristů
Volební štáb Motoristů Foto: Michael Cabal / INCORP images

Kontroverzními výroky, jejichž autorem má být podle zjištění jednoho z tuzemských médií nově zvolený poslanec Filip Turek, se začala zabývat policie. Informovala o tom Česká televize. Turek má být podle dřívějších informací kandidátem Motoristů na ministerské místo v nové vládě. 

Případem se zabývá pražská policie pro podezření z možného spáchání trestných činů hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny obyvatel, podněcování k nenávisti a schvalování trestného činu. 

"Ve věci byly zahájeny úkony trestního řízení pro trestné činy hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny obyvatel, podněcování k nenávisti nebo násilí vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod a schvalování trestného činu. V tuto chvíli nevylučujeme ani možné rozšíření o další trestné činy," řekl policejní mluvčí Jan Daněk pro Českou televizi. 

Turek se měl podle zjištění Deníku N dopustit výroků, které lze považovat za rasistické. Údajně neskrýval náklonnost k Adolfu Hitlerovi a totalitním režimům a zesměšňoval holokaust. Měl také zpochybňovat volební právo žen. Terčem jeho komentářů se stali i příslušníci LGBTQ komunity. 

Odsouzeníhodným způsobem měl rovněž komentovat žhářský útok ve Vítkově, při kterém došlo k popálení tehdy tříleté romské dívky Natálky. "Zapalovat někomu něco je blbost, ale to, že se popálilo cikáně, by když už, tak mělo být bráno jako polehčující okolnost," píše se v jednom z citovaných příspěvků. 

Turek, který byl od loňska europoslancem, se po říjnovém volebním úspěchu Motoristů stal poslancem za Středočeský kraj. Podle spekulací má být kandidátem strany na křeslo ministra zahraničních věcí. 

před 2 hodinami

Babiš ustupuje: Schodek rozpočtu měnit nebude, Fialova vláda podle něj může porušit zákon

Související

Volební štáb Motoristů

Rodí se plán, jak vyřešit problém s Turkovými výroky

Během aktuálních vládních jednání se objevuje nový návrh, jak vyřešit zablokovanou situaci ohledně Filipa Turka. Podle informací serveru Seznam Zprávy by řešením mohlo být „převelení“ Turka na jiný post. Namísto křesla ministra zahraničních věcí by mohl zaujmout pozici místopředsedy Poslanecké sněmovny.

Více souvisejících

Filip Turek Policie ČR Motoristé

Aktuálně se děje

před 14 minutami

před 1 hodinou

před 1 hodinou

Petr Fiala v Brně odvolil ve sněmovních volbách. (3.10.2025)

Okázalost a populismus vyměnil za poctivost. Fiala pomohl zvednout ODS ze dna, zbytek bude na ostatních

Když Petr Fiala převzal ODS v roce 2014, nacházela se na pokraji politického zániku – oslabená, nedůvěryhodná a bez jasné vize. Z akademika, který působil spíše jako tichý a nudný úředník, se během let stal sebevědomý politik, a nakonec i přesvědčivý státník. Dokázal obnovit vnitřní stabilitu, vrátit pravici důvěru a dovést koalici Spolu k volebnímu vítězství. Po dvanácti letech odchází jako muž, který proměnil nejen svou stranu, ale i sám sebe.

před 2 hodinami

Andrej Babiš odevzdal hlas ve sněmovních volbách. (3.10.2025)

Babiš ustupuje: Schodek rozpočtu měnit nebude, Fialova vláda podle něj může porušit zákon

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš ve středu na sociálních sítích oznámil, že hodlá zachovat schodek státního rozpočtu ve výši 286 miliard korun. Tímto krokem Babiš krotí původní prohlášení představitelů ANO, kteří počítali s přepracováním rozpočtu a s deficitem až 350 miliard korun. Schodek tak zůstane na úrovni, kterou navrhla dosluhující vláda Petra Fialy (ODS). Hnutí ANO v současné době jedná o budoucí vládní koalici s hnutími Motoristé a SPD.

před 3 hodinami

Bernie Sanders

Jak dokázali Sanders a Ocasio-Cortez zastavit financování vlády a uvrhnout USA do shutdownu?

Šest dní poté, co lídr senátních demokratů Chuck Schumer a devět jeho kolegů hlasovali s republikány pro udržení vlády v chodu, vyjádřili senátor za Vermont Bernie Sanders a kongresmanka za New York Alexandria Ocasio-Cortez své rozhořčení v Las Vegas před tisíci lidmi. „Nejde jen o republikány. Potřebujeme Demokratickou stranu, která za nás také bojuje tvrději,“ řekla tehdy Ocasio-Cortez. Dodala, že by si lidé měli volit takové demokraty a volené úředníky, kteří se umí postavit za pracující třídu. 

před 4 hodinami

Prezident Trump přijal ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského

Trump si po úspěchu na Blízkém východě věří, že ukončí i válku na Ukrajině

Prezident Donald Trump je „optimistický“, že se mu podaří dosáhnout míru na Ukrajině, a to v návaznosti na úspěšnou výměnu rukojmí na Blízkém východě. Uvedl to pro Politico nejmenovaný představitel Bílého domu. Trump se má tento pátek sejít s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským v rámci týdenního koordinovaného úsilí Ukrajinců. Jejich cílem je přesměrovat pozornost administrativy od Blízkého východu zpět k Rusku. 

před 4 hodinami

Eva Taterová

Budoucnost nadvlády Hamásu je nejistá, nejspíš ale získal nové následovníky. Příměří může sloužit i jen jako oddechový čas, říká Taterová

Expertka na Blízký východ Eva Taterová z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd ČR v exkluzivním rozhovoru pro EuroZprávy.cz promluvila o tom, jak vnímá budoucnost Pásma Gazy i samotného Hamásu po příměří s Izraelem. „Izraeli se nepodařilo vymýtit základní myšlenky, které Hamás udržují populární minimálně mezi částí palestinského obyvatelstva a možná i šířeji napříč světem … Hamás pravděpodobně získal nové následovníky,“ říká Taterová.

před 4 hodinami

Facebook Sébastien Lecornu

Proč se poslední vláda ve Francii sesypala po 14 hodinách?

Francouzský premiér Sébastien Lecornu podal před týdnem svou rezignaci prezidentu Emmanuelu Macronovi. Je to již pátá vláda za poslední dva roky, která nevydržela. Lecornu vydržel ve funkci 27 dní, demisi podal 14 hodin po oznámení členů své vlády. 

před 5 hodinami

Ukrajinská armáda

FT: USA tajně pomáhají Ukrajině při útocích v Rusku

Spojené státy již několik měsíců pomáhají Ukrajině s prováděním úderů dlouhého doletu na ruská energetická zařízení. Podle amerických a ukrajinských činitelů jde o koordinované úsilí, jehož cílem je oslabit ekonomiku Vladimira Putina a přinutit ho k jednacímu stolu. Americké zpravodajské informace sdílené s Kyjevem umožnily úrazy na důležité ruské ropné rafinerie a další energetické cíle hluboko za frontovou linií. Uvedl to serve Financial Times.

před 6 hodinami

Pete Hegseth

Hegseth slibuje Ukrajině „palebnou sílu“. Střely Tomahawk se na zasedání ministrů NATO neřešily

Palebná síla směřuje na Ukrajinu prostřednictvím nákupů amerických zbraní evropskými státy, prohlásil americký ministr obrany Pete Hegseth. Stále však není jasné, zda budou dodávky zahrnovat i americké střely Tomahawk. Hegseth podpořil prohlášení šéfa NATO Marka Rutteho a uvedl, že „závazky“ evropských zemí se brzy promění v „schopnosti“ pro Ukrajinu.

před 6 hodinami

před 7 hodinami

Javier Milei

Trump hrozí Argentině seškrtáním pomoci, pokud Milei prohraje volby

Donald Trump varoval, že by mohl snížit finanční pomoc Argentině, pokud jeho spojenec Javier Milei prohraje klíčové legislativní volby, které se konají koncem tohoto měsíce. „Jestli prohraje, nebudeme k Argentině štědří,“ prohlásil americký prezident, zatímco Milei navštívil Bílý dům s cílem získat politickou a ekonomickou podporu od republikána.

před 8 hodinami

Teroristé Hamásu

Izrael tvrdí, že jedno z těl předaných Hamásem nepatří rukojmí. Ozbrojenci obnovují hlídky

Izraelská armáda ve středu oznámila, že jedno ze čtyř těl, které jí Hamas předal v předchozí den v rámci dohody o příměří, nepatří žádnému z rukojmích zadržovaných v Gaze. Hamas předal čtyři těla v úterý, aby zmírnil tlak na křehké příměří. Předchozí čtyři těla byla předána v pondělí, kdy bylo propuštěno i posledních 20 žijících rukojmích.

před 9 hodinami

Windows 10 byl představen a vyšel v roce 2015. Letos tedy slaví 10 let

Windows 10 oficiálně skončil. Od kdy je zranitelný a jak si jej prodloužit o další tři roky?

V úterý 14. října po 10 letech oficiálně skončila podpora populárního operačního systému Windows 10. Podle nového průzkumu společnosti ESET jej v Česku stále využívá zhruba třetina lidí, přičemž celosvětově byl ještě v září podle dostupných statistik nainstalován na více než 40 procent počítačů. Co ale ukončení podpory vlastně znamená, do kdy je možné "desítky" bezpečně používat, a jak si podporu prodloužit?

před 10 hodinami

Madagaskar

Na Madagaskaru došlo k vojenskému převratu. Prezident uprchl ze země

Armádní velitel, který stál v čele vzpoury na Madagaskaru, v úterý potvrdil, že armáda se chopila vlády. Stalo se tak poté, co zákonodárci sesadili prezidenta Andryho Rajoelinu a on pod tlakem týdnů protestů vedených mladou generací (Gen Z) musel opustit zemi. Rajoelina vytrvale odmítal odstoupit, i přesto, že demonstrace eskalovaly a rostl počet dezercí v armádních řadách.

včera

ČEZ

ČEZ potěšil zákazníky už nyní. Po Novém roce slibuje další zlevnění

ČEZ se před začátkem topné sezóny rozhodl stanovit nové ceny energií. U plynu nově nabízí dvouletou fixaci za 1 180 Kč/MWh včetně DPH, v případě tříleté fixace zaplatí zákazníci 1 089 Kč/MWh. Lidé mohou využít také zlevněný dvouletý fix Elektřina v akci za 2 561 Kč/MWh. Další zlevnění slibuje společnost v lednu. Uvedla to v tiskové zprávě. 

včera

včera

včera

včera

Počasí má pokračovat v trendu. Teploty budou odpovídat ročnímu období

Teploty v Česku budou nadále klesat, jak bude postupovat podzim a blížit se zima. Vyplývá to z nejnovějšího výhledu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Minimální teploty mohou chvílemi klesat pod nulu, upozornili meteorologové. 

Zdroj: Jan Hrabě

Další zprávy