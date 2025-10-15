Turkova kauza už zajímá i policii. Začala prověřovat jeho údajné výroky

Kontroverzními výroky, jejichž autorem má být podle zjištění jednoho z tuzemských médií nově zvolený poslanec Filip Turek, se začala zabývat policie. Informovala o tom Česká televize. Turek má být podle dřívějších informací kandidátem Motoristů na ministerské místo v nové vládě.
Případem se zabývá pražská policie pro podezření z možného spáchání trestných činů hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny obyvatel, podněcování k nenávisti a schvalování trestného činu.
"Ve věci byly zahájeny úkony trestního řízení pro trestné činy hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny obyvatel, podněcování k nenávisti nebo násilí vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod a schvalování trestného činu. V tuto chvíli nevylučujeme ani možné rozšíření o další trestné činy," řekl policejní mluvčí Jan Daněk pro Českou televizi.
Turek se měl podle zjištění Deníku N dopustit výroků, které lze považovat za rasistické. Údajně neskrýval náklonnost k Adolfu Hitlerovi a totalitním režimům a zesměšňoval holokaust. Měl také zpochybňovat volební právo žen. Terčem jeho komentářů se stali i příslušníci LGBTQ komunity.
Odsouzeníhodným způsobem měl rovněž komentovat žhářský útok ve Vítkově, při kterém došlo k popálení tehdy tříleté romské dívky Natálky. "Zapalovat někomu něco je blbost, ale to, že se popálilo cikáně, by když už, tak mělo být bráno jako polehčující okolnost," píše se v jednom z citovaných příspěvků.
Turek, který byl od loňska europoslancem, se po říjnovém volebním úspěchu Motoristů stal poslancem za Středočeský kraj. Podle spekulací má být kandidátem strany na křeslo ministra zahraničních věcí.
Související
Rodí se plán, jak vyřešit problém s Turkovými výroky
Dohoda o ministerstvech platí dál. Turek podá trestní oznámení, koaliční jednání pokračují
