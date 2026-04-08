V Česku začaly platit maximální ceny pohonných hmot

Řidiči od půlnoci z úterý na středu tankují s vědomím, že již platí státem stanovené maximální ceny pohonných hmot. Vláda se tak rozhodla reagovat na prudký růst cen paliv v posledních týdnech v souvislosti s konfliktem na Blízkém východě.
Pro středeční den platí maximální přípustné ceny 43,15 Kč za litr u benzinu a 49,59 Kč za litr u nafty. Ministerstvo financí vyhlásilo ceny na svých webových stránkách. Čerpací stanice zároveň vyzvalo, aby se snažily udržovat cenovou hladinu pod stanovenou hranicí.
Od dnešního dne zároveň došlo k omezení maximální výše marže čerpacích stanic na 2,50 Kč za litr neprémiového paliva. Cílem tohoto opatření je omezit individuální případy nepřiměřených marží. Podle ministerstva místy dosahovaly místy až 7 Kč za litr, a to zejména na páteřních dálničních tazích.
Snížila se také spotřební daň na litr nafty o 1,939 Kč, případně 2,35 Kč včetně DPH. Stát tak chce ztlumit nápor růstu globálních cen paliv a odstranit lokální cenové extrémy.
Ministerstvo financí tvrdí, že bez zásahu státu v podobě regulace marží a daňových úprav by momentálně litr benzinu přišel na 48,59 Kč a litr nafty dokonce na 56,77 Kč.
Premiér Andrej Babiš (ANO) v minulém týdnu vyjádřil přesvědčení, že vláda našla nejlepší možné řešení aktuální situace. "To je opatření, které by mělo zásadně pomoci všem, celé ekonomice, protože je jasné, že pohonné hmoty a hlavně nafta jsou ten klíčový produkt," nechal se slyšet.
Přijaté opatření má zatím platit do 30. dubna. Babiš a ostatní ministři se následně rozhodnou, jaký bude další postup.
Související
pohonné hmoty , Čerpací stanice , Ministerstvo financí
Aktuálně se děje
před 15 minutami
Zdroj: Libor Novák