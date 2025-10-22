V obci Nehvizdy v okrese Praha-východ vypukl rozsáhlý požár haly. Z místa stoupá hustý dým, který je viditelný z velké vzdálenosti.
Hasiči museli z důvodu nasazení vyššího počtu jednotek vyhlásit třetí stupeň požárního poplachu ze čtyř možných.
Oheň byl nahlášen krátce po půl druhé odpoledne. Mluvčí středočeských hasičů Tereza Sýkora Fliegerová uvedla, že se jednotkám stále nedaří dostat situaci pod kontrolu. Hasiči proto hasí z několika stran objektu za pomoci výškové techniky.
Hlavním cílem zásahu je kromě samotného hašení také ochrana okolních objektů, které se nacházejí v blízkosti hořící haly. Tyto budovy je nutné zajistit proti případnému rozšíření požáru.
"Uvnitř je uskladněné nářadí a automobilové součástky. Jde o soustavu hal. Zranění žádné neevidujeme. Na místě používáme hasicí zařízení Cobra, které nám umožňuje řezání vodním paprskem a vytváření otvorů. Požářiště je rozdělené na tři úseky. Lidem v okolí je doporučeno nevětrat," uvedli hasiči.
I podle dobrovolných hasičů obce mají obyvatelé zavřít okna a nevětrat. "Dbejte zvýšené opatrnosti a řiďte se pokyny zasahujících hasičů. Zásah může trvat do večerních, případně i ranních hodin," uvedli na Facebooku.
Rodiče dětí místních škol byli o požáru informováni a podle informací serveru EuroZprávy.cz si mají děti vyzvednout osobně, neboť je pro ně celá situace psychicky náročná. Žádné nebezpečí jim ale podle ujištění vedení škol nehrozí.
Související
Na Vyškovsku nejezdily vlaky. Osobáku začal hořet vagon
V Praze hořelo v bytě. Z domu se evakuovaly desítky lidí
Aktuálně se děje
Aktualizováno před 7 minutami
V Nehvizdech u Prahy hoří hala, vyhlášen třetí stupeň poplachu
před 52 minutami
Příměří v Gaze je jen začátek. Vance řekl, co bude následovat
před 1 hodinou
Další politička přiznala problémy. Komunistka Konečná zápasí s nemocí
před 2 hodinami
Ministr Dvořák měl autonehodu po cestě do televize. Utrpěl zlomeninu
před 2 hodinami
Zelenskyj vítá Trumpův kompromis, který by mohl vést ke konci války
před 3 hodinami
Demokraticky legitimizovaní nacisté? AfD nabírá na síle a zpochybňuje poválečný konsenzus
před 3 hodinami
Tragická dopravní nehoda na Plzeňsku se překvalifikovala. Je z ní pokus o vraždu
před 4 hodinami
Do důchodu v 65 letech? Neudržitelné, tvrdí Jurečka. Prozradil, proč u voleb nefungovaly eDoklady
před 4 hodinami
Ruské útoky opět zabíjely na Ukrajině. Mezi mrtvými jsou i děti
před 5 hodinami
Proč Trump uspěl v Gaze, ale mír na Ukrajině zajistit nedokázal?
před 6 hodinami
Ukrajina zasáhla chemickou továrnu v Rusku střelami Storm Shadow
před 7 hodinami
Co odhalilo zrušení setkání s Putinem? Trumpova snaha nastolit mír naráží na vlastní vnitřní limity
před 8 hodinami
Počasí přinese do Česka silný vítr
včera
Loupež století v Louvru: Co vše o krádeži francouzských korunovačních klenotů víme?
včera
Netrpělivý a vzteklý Trump je to nejlepší, v co Moskva může doufat. Válku na Ukrajině ukončit nedokáže
včera
Příměří v Gaze nevydrží, obávají se Trumpovi lidé
včera
Bílý dům: Setkání Trumpa s Putinem není zatím v plánu
včera
Rusko testuje na Ukrajině nové klouzavé bomby. Mají dolet až stovky kilometrů
včera
CIA hraje „nejdůležitější roli“ při amerických útocích v Karibiku
včera
Podezřelý se k vraždě v Zábřehu přiznal. Jde o mladistvého
Policie v úterý prozradila, za jakých okolností došlo k víkendové vraždě v Zábřehu na Šumpersku. Podezřelou osobu je v případu mladistvý, který se k napadení staršího muže přiznal. Dospělému pachateli by za tento čin hrozil až výjimečný trest. Dospělému by hrozil výjimečný trest.
Zdroj: Jan Hrabě