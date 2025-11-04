V Praze ráno na jedné z linek nejezdilo metro. Důvodem byla závada

Jan Hrabě

Jan Hrabě

4. listopadu 2025 8:18

Pražské metro, ilustrační fotografie
Pražské metro, ilustrační fotografie

Metro v úterý brzy ráno nejezdilo v části linky B. Příčinou omezení provozu byla technická závada na trakčním vedení. Pražané museli do tramvají či autobusů. Od půl sedmé je provoz obnoven. 

Dopravce informoval o omezení provozu kolem páté hodiny ranní na sociální síti X. "Technická závada na trakčním vedení přerušila provoz linky B v úseku Florenc - Černý Most," uvedla Pražská integrovaná doprava (PID). 

Zavedena byla náhradní doprava ve formě tramvajové linky XB v úseku Florenc - Křižíkova - Invalidovna - Palmovka - Vysočanská - Kolbenov - Hloubětín - Lehovec. Zároveň došlo k prodloužení linek 8 a 31 až na Lehovec. Po dobu mimořádnosti byla zrušena linka 24.

Dopravní podnik odklonil či prodloužil i některé autobusové spoje, konkrétně šlo o linky 181, 201 a 250. Příměstské linky byly z Černého Mostu prodlouženy na Lehovec. 

Provoz metra na lince B byl v celé délce trasy obnoven po půl sedmé. 

