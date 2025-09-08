Vážná nehoda autobusu na Frýdecko-Místecku. Vezl studenty, zraněných je přes 30

Jan Hrabě

Jan Hrabě

8. září 2025 12:34

Na Frýdecko-Místecku došlo k vážné nehodě autobusu. (8.9.2025)
Prohlédněte si 2 fotografie Na Frýdecko-Místecku došlo k vážné nehodě autobusu. (8.9.2025) Foto: Policie ČR

Vážná nehoda autobusu se studenty se stala v pondělí dopoledne ve Starých Hamrech na Frýdecko-Místecku v Moravskoslezském kraji. Zranilo se přes třicet lidí, nikdo ale není v ohrožení života. Příčinu havárie šetří policie. 

O nehodě informovala po 11. hodině policie s tím, že u havárie autobusu, který převážel studenty, zasahují všechny záchranné složky. "Na místě jsou zraněné osoby, kterým poskytujeme pomoc," uvedli strážci zákona. 

Podle informací od hasičů utrpělo zranění všech 32 studentů. Nyní jsou transportováni do nemocnic nejen sanitkami, ale i záchranářským vozidlem pro mimořádné události a také prostředky horské služby a hasičů. 

K nehodě došlo tak, že řidič při jízdě k lyžařskému areálu vyjel mimo komunikaci, kde narazil do sloupu elektrického vedení. Vozidlo se následně převrátilo na bok. "Technická závada může být jednou z možných příčin. Autobus bude zajištěn k dalšímu odbornému zkoumání," sdělili policisté. 

Zdroj: Libor Novák

