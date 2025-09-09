Podezření na obecné ohrožení. Policie vyšetřuje nehodu autobusu se studenty

Policie zahájila v případu pondělní nehody autobusu ve Starých Hamrech na Frýdecko-Místecku v Moravskoslezském kraji úkony trestního řízení. Prověřuje se podezření z obecného ohrožení. Autobus převážel studenty, přes 30 lidí utrpělo zranění.
"Frýdecko-místečtí kriminalisté zahájí ve věci úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu obecného ohrožení z nedbalosti a ve spolupráci s dopravními policisty na případu i nadále pracují," uvedla policie již v pondělí na sociální síti X.
O nehodě informovala po 11. hodině právě policie s tím, že u havárie autobusu, který převážel studenty, zasahují všechny záchranné složky. "Na místě jsou zraněné osoby, kterým poskytujeme pomoc," napsali strážci zákona.
Podle informací od hasičů utrpělo zranění všech 32 studentů. Následně byli transportováni do nemocnic nejen sanitkami, ale i záchranářským vozidlem pro mimořádné události a také prostředky horské služby a hasičů.
K nehodě došlo tak, že řidič při jízdě k lyžařskému areálu vyjel mimo komunikaci, kde narazil do sloupu elektrického vedení. Vozidlo se následně převrátilo na bok. "Technická závada může být jednou z možných příčin. Autobus bude zajištěn k dalšímu odbornému zkoumání," sdělili policisté.
V případu smrti slavného herce Matthewa Perryho je známá jako "ketaminová královna". Dvaačtyřicetiletá Jasveen Sanghová se podle BBC přiznala k tomu, že prodala drogy, které ve výsledku připravily hvězdu legendárního sitcomu Přátelé o život. Sanghová je obviněna z celkem pěti trestných činů.
Zdroj: Lucie Podzimková