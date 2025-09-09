Podezření na obecné ohrožení. Policie vyšetřuje nehodu autobusu se studenty

Jan Hrabě

Jan Hrabě

9. září 2025 18:54

Na Frýdecko-Místecku došlo k vážné nehodě autobusu. (8.9.2025)
Na Frýdecko-Místecku došlo k vážné nehodě autobusu. (8.9.2025) Foto: Policie ČR

Policie zahájila v případu pondělní nehody autobusu ve Starých Hamrech na Frýdecko-Místecku v Moravskoslezském kraji úkony trestního řízení. Prověřuje se podezření z obecného ohrožení. Autobus převážel studenty, přes 30 lidí utrpělo zranění. 

"Frýdecko-místečtí kriminalisté zahájí ve věci úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu obecného ohrožení z nedbalosti a ve spolupráci s dopravními policisty na případu i nadále pracují," uvedla policie již v pondělí na sociální síti X.

O nehodě informovala po 11. hodině právě policie s tím, že u havárie autobusu, který převážel studenty, zasahují všechny záchranné složky. "Na místě jsou zraněné osoby, kterým poskytujeme pomoc," napsali strážci zákona. 

Podle informací od hasičů utrpělo zranění všech 32 studentů. Následně byli transportováni do nemocnic nejen sanitkami, ale i záchranářským vozidlem pro mimořádné události a také prostředky horské služby a hasičů. 

K nehodě došlo tak, že řidič při jízdě k lyžařskému areálu vyjel mimo komunikaci, kde narazil do sloupu elektrického vedení. Vozidlo se následně převrátilo na bok. "Technická závada může být jednou z možných příčin. Autobus bude zajištěn k dalšímu odbornému zkoumání," sdělili policisté. 

před 1 hodinou

Tragickou nehodu na Mostecku nepřežila jedna osoba

Související

Více souvisejících

Nehody autobusů Policie ČR Autobusy Moravskoslezský kraj

Aktuálně se děje

před 1 hodinou

před 2 hodinami

před 2 hodinami

před 3 hodinami

před 4 hodinami

Sídlo BIS

BIS odhalila běloruské špiony. Ministerstvo už jednoho vyhostilo

Bezpečnostní informační služba (BIS) se pochlubila nejnovějším úspěchem. Ve spolupráci s kolegy z Rumunska a Maďarska odhalila a rozbila zpravodajskou síť, kterou v Evropě budovalo Bělorusko. Ministerstvo zahraničí v návaznosti rozhodlo o vyhoštění běloruského zpravodajského důstojníka, který v Česku působil pod krytím diplomata.

před 5 hodinami

Izraelská armáda

Katarem otřásla exploze. Izrael zaútočil v Dauhá na vedení Hamásu

Izrael provedl útok na vedení Hamásu v Dauhá, hlavním městě Kataru. Informaci potvrdil izraelský zdroj pro CNN. Krátce po explozi, která otřásla katarskou metropolí, vydaly Izraelské obranné síly (IDF) společné prohlášení s bezpečnostní agenturou Šin Bet, ve kterém informovaly o „přesném úderu“ zaměřeném na „vyšší vedení“ Hamásu.

před 6 hodinami

před 7 hodinami

před 8 hodinami

před 9 hodinami

Emmanuel Macron, Ukrajinský mírový summit 2024 (Bürgenstock)

Macron hledá už čtvrtého premiéra. Proč se zhroutila Bayrouova vláda?

Francie čelí další politické krizi poté, co tamní zákonodárci vyslovili nedůvěru vládě premiéra Françoise Bayroua. Jedná se už o třetí kabinet, který se od loňských předčasných voleb rozpadl. Prezident Emmanuel Macron tak nyní hledá už čtvrtého premiéra, který by měl být jmenován v nejbližších dnech. Pro Macrona jde o velkou výzvu, jelikož se snaží stabilizovat situaci v zemi, kterou sužuje rostoucí zadlužení, rozdrobený parlament a stále větší nespokojenost veřejnosti.

před 10 hodinami

Greta Thunbergová na lodi Madleen

Na flotilu Thunbergové vezoucí humanitární pomoc do Gazy zaútočil dron

Plavidlo, které je součástí flotily vezoucí humanitární pomoc do Gazy, se podle pořadatelů stalo terčem útoku dronu v tuniských vodách. Na palubě hlavního plavidla, kotvícího u přístavu Sidi Bou Said, v tu chvíli bylo šest aktivistů. Nikdo nebyl zraněn, ačkoli loď utrpěla poškození hlavní paluby a skladovacích prostor. Podle organizace se jednalo o útok, při kterém dron shodil bombu a ta zapálila loď.

před 10 hodinami

Prezident Trump přijal ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského

Kde jsou slibované tvrdé sankce? Evropa doufá, že Trump konečně začne s Ruskem něco dělat

Zástupci Evropské unie a Spojených států projednali možné zpřísnění sankcí vůči Rusku. Jedná se o první takový koordinovaný krok od doby, co se Donald Trump vrátil do Bílého domu. Americký prezident, který v minulosti od finančních hrozeb vůči Rusku ustupoval, tento týden řekl, že je připraven přejít k „druhé fázi sankcí“. Zatím ale podle The Guardian není jasné, jakou budou mít podobu.

před 11 hodinami

před 12 hodinami

před 14 hodinami

včera

včera

včera

Apple

Svět odpočítává poslední hodiny. Apple představí nový iPhone

Jablíčkáři už netrpělivě vyhlížejí oficiální představení nového modelu mobilního telefonu iPhone s pořadovým číslem 17. Září je v tomhle ohledu nabité událostmi. Odstartuje to celé již zítra, kdy se má veřejnost dozvědět novinky o připravovaných produktech společnosti Apple. 

včera

včera

Trest za podíl na smrti Perryho z Přátel padne v prosinci. Žena se přiznala

V případu smrti slavného herce Matthewa Perryho je známá jako "ketaminová královna". Dvaačtyřicetiletá Jasveen Sanghová se podle BBC přiznala k tomu, že prodala drogy, které ve výsledku připravily hvězdu legendárního sitcomu Přátelé o život. Sanghová je obviněna z celkem pěti trestných činů.

Zdroj: Lucie Podzimková

Další zprávy